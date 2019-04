No comunicado enviado às redacções, Carlos César afirma que de acordo com o que se lembra "sobre contagens de linha de parentesco", Francisco Gil é seu "parente em 5º grau (!)". O líder parlamentar diz ainda que nada teve a ver com nomeação do primo, "nem atual nem passada".



O contrato assinado pelo primo de Carlos César com a NAV garante a Francisco Gil as seguintes remunerações mensais: €4.578,20 (ordenado bruto mensal); €1.831,27 (despesas de representação); €778 (renting de carro). Tem ainda direito a €824/ano para seguro de acidentes, material escolar e complemento de abono de família, apurou a SÁBADO.



No currículo, o primo de Carlos César conta com uma passagem pela administração do grupo Sata (empresa pública dos Açores, de onde é originária a família César), onde foi vogal do conselho de Administração entre maio de 2013 e abril de 2016. Esta empresa de transporte aéreo foi objeto de uma auditoria do Tribunal de Contas (TC), datada de janeiro de 2016 (sete meses antes da nomeação de Francisco César Gil para a administração da NAV), que apontou alegadas más práticas de gestão à administração da Sata. Entre as conclusões da auditoria, é feita referência ao "elevado grau de informalidade subjacente ao processo de tomada de decisão nas empresas do grupo Sata" e às "deficiências dos sistemas de controlo interno implementados, que afetaram a relevância e a fiabilidade da informação financeira produzida."

Francisco Gil foi nomeado para a administração da empresa pública NAV, em julho de 2016, pelo Governo de António Costa, conforme consta na Resolução 24/2016, publicada a 3 de agosto na II série do Diário da República. A nomeação foi ratificada pelo primeiro-ministro António Costa depois de proposta pelos ministros das Finanças e do Planeamento e das Infraestruturas, respetivamente, Mário Centeno e Pedro Marques (atual cabeça de lista do PS às eleições europeias).

Engenheiro eletrotécnico e de computadores de formação, Francisco César Gil começou por trabalhar no setor privado como consultor de várias operadoras de telecomunicações, como a Optimus (atual NOS), a Ericsson, a Oniway e a Motorola.



Contactado pela SÁBADO para comentar a nomeação, Francisco Gil não respondeu.



Leia abaixo o comunicado de Carlos César na íntegra:

Alguns órgãos de comunicação social entenderam, passados vários dias e no espaço de alguns minutos, repescar uma notícia incerta na edição impressa da semana passada da revista SÁBADO, na qual se refere a nomeação do Dr. Francisco Gil em 2016 para administrador da empresa NAV, procurando ligar-me a essa nomeação. Esclareço que, de acordo com o que me lembro sobre contagens de linha de parentesco, o Dr. Francisco Gil é meu parente em 5º grau(!) e, tanto quanto interessa também à verdade, nada tive nem tenho a ver com a sua condição profissional, ou com essa ou qualquer outra sua nomeação, nem actual nem passada, pelo que a notícia, como muitas outras, é falsa e insidiosa. Os seus autores numa coisa têm razão: é mais fácil caluniar do que alguém se defender da calúnia.



Carlos César