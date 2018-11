Por Record - Record

Desde o início da legislatura, a 23 de Outubro de 2015, já foram contabilizadas 4.576 ausências dos deputados nas 324 sessões plenárias realizadas, o que resulta numa percentagem de faltas de 6,54% e uma média de 15,2 por deputado. E até ao final do mês passado, 87 delas surgiam mesmo catalogadas pela Assembleia da República como injustificadas.

As faltas aumentam à medida que a legislatura avança. Em 2016, o primeiro ano completo, foram registadas 1.364, no ano seguinte aumentaram para 1.560 e em 2018 é quase certo que se vai bater um novo máximo desde a última ida às urnas. É que, quando faltam ainda contabilizar as presenças nos últimos dois meses deste ano, já havia 1.540 faltas no sistema, refere o 'Negócios'.