O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta sexta-feira o diploma que que obriga os bancos a reflectirem a descida da taxa Euribor nos contratos de crédito à habitação, anunciou a Presidência através de uma nota publicada na sua página oficial.Isto quer dizer que as taxas de crédito à habitação terão de reflectir os valores da taxa de referência mesmo quando esta está em valores negativos, como acontece atualmente e que, depois de publicação em Diário da República, os bancos vão ter de pagar parte do capital de alguns empréstimos."Apesar de este novo regime suscitar, com a sua imediata entrada em vigor, a necessidade de ajustamentos de vária ordem, técnicos e jurídicos, o consenso político alargado que traduz, e que corresponde a posições diversas nas instituições bancárias, são de molde a que o Presidente da República tenha promulgado hoje o diploma da Assembleia da República que institui a obrigatoriedade de as instituições bancárias reflectirem totalmente a descida da taxa Euribor nos contratos de crédito à habitação", pode ler-se na nota publicada