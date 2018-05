Moção? Ambição? Aparelho? Doutrina? Pedro Nuno Santos tem tudo isso.

Pedro Nuno Santos é um Batman rodeado dos super-heróis que fazem parte do seu gabinete na "caverna da geringonça". A imagem está num quadro oferecido pelo seu staff na sala do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, um piso abaixo do plenário da Assembleia da República. A caricatura tem força porque mostra Pedro Nuno como muitos o vêem no PS: alguém com superpoderes de liderança, carisma e negociação. Um cocktail de qualidades que faz com que sejam cada vez mais aqueles que o apontam como o sucessor de António Costa. Mas como se faz um futuro líder pré-anunciado? E o que fará com que um percurso trilhado com tanta antecedência não esbarre nas armadilhas dos adversários?



Os apoiantes de Pedro Nuno Santos confiam em duas coisas: nos apoios que o "homem da geringonça" tem no aparelho socialista e na falta de adversários à altura. Fernando Medina não tem tropas, Francisco Assis também não e Ana Catarina Mendes – que controla o aparelho por ser a secretária-geral adjunta – parece não ter vontade pessoal de ser líder.



Isso dá a Pedro Nuno Santos a hipótese de ir fazendo o seu percurso sem nunca dizer publicamente que quer ser o próximo secretário-geral do PS, mas sem fazer nada para esconder verdadeiramente essa ambição. "No PS, só me falta isso", respondia esta semana na Antena 1.



Os primeiros passos

Quem conhece partidos de poder sabe que o caminho até à liderança se faz pelo aparelho. E Pedro Nuno – como é conhecido no partido – tem bem noção disso. Começou na JS aos 14 anos e aos 16 já liderava a concelhia da JS de São João da Madeira. A partir daí foi sempre a crescer. Primeiro dentro da JS, onde foi presidente da Federação de Aveiro antes de ser secretário-geral. Depois, no PS onde se inscreveu aos 18 anos e liderou a concelhia e depois a Federação. Pelo meio, foi presidente da Assembleia de Freguesia e vereador da sua terra natal, São João da Madeira. Currículo não lhe falta.



O percurso faz com que os próximos recusem a ideia de que é actualmente líder de uma ala esquerda, porque na verdade Pedro Nuno Santos foi sempre líder de estruturas socialistas e não de facções. De resto, a sua primeira grande vitória no partido foi um momento em que conseguiu unir uma JS completamente partida ao meio. A Juventude Socialista tinha sido ganha dois mandatos antes por Jamila Madeira a Ana Catarina Santos por apenas um voto.



"Foi um período de grande turbulência. O clima era de cortar à faca", lembra um antigo companheiro de Pedro Nuno Santos, que se recorda até de uma cena em que foi preciso a polícia intervir para serenar os ânimos entre os apoiantes de Jamila e de Ana Catarina. Pedro Nuno Santos tinha apoiado Jamila Madeira, mas conseguiu angariar descontentes da líder da JS e apoiantes de Ana Catarina Mendes e derrotou uma lista que tinha o apoio de Jamila Madeira.



O feito de pacificar a Jota rendeu -lhe muitos apoios que se mantêm até hoje. E fez mais: Pedro Nuno Santos conseguiu impor-se como figura de referência para os socialistas abaixo dos 40 anos. "O apoio a Pedro Nuno Santos é muito uma coisa geracional", comenta um dos seus mais próximos dentro do partido, que acha que há um hiato entre a geração de António Costa – que tem 56 anos – e os que rodeiam o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que faz com que não se vislumbrem adversários com peso e vontade de fazer frente à sua caminhada para a liderança.



Mesmo assim, Pedro Nuno sabe que o partido se ganha pelas bases e não descura esse lado. Todas as semanas o secretário de Estado de Costa e o seu círculo mais próximo fazem verdadeiras voltas pelo País em conferências e debates, na maior parte dos casos organizados pela JS ou por universidades, mas também por outras estruturas do partido e até por organizações internacionais.

Nos últimos três meses, Pedro Nuno esteve em sítios como Peniche, Coimbra ou Arruda dos Vinhos, mas também em Bruxelas e Barcelona, onde foi falar da experiência portuguesa da governação de esquerda. Tiago Barbosa Ribeiro e João Galamba, que fazem parte do seu núcleo duro, também se desdobram em iniciativas para falar de temas que vão das "políticas laborais de esquerda" ao "futuro do socialismo democrático na Europa". E, claro, Duarte Cordeiro – outro dos seus indefectíveis – faz naturalmente rondas pelo aparelho do PS, tanto na qualidade de líder da maior federação socialista, a FAUL, como enquanto director de campanha de António Costa.



Esta presença constante no terreno serve para conquistar cumplicidades e apoios, mas também para fazer doutrina. Pedro Nuno Santos e os seus mais próximos não perdem uma oportunidade para "dizer qualquer coisa de esquerda", para usar a expressão do realizador italiano Nanni Moretti. Ainda no dia 12, Pedro Nuno Santos esteve em Barcelos, naquela que é a maior secção do PS, para explicar que o partido deve evitar cair nos erros da Terceira Via, que deixou os sociais -democratas europeus a falar apenas para uma classe média qualificada. "São os trabalhadores e os pequenos empresários as classes que representamos. Não os ganhadores da globalização. Foi a ideia de representarmos as classes mais dinâmicas da sociedade que nos fez perder grande parte da nossa identidade ideológica", defendeu perante a plateia de militantes.



O discurso é semelhante ao que tem feito em entrevistas como uma recente ao El País na qual defendeu que se o PS tivesse, em 2015, apoiado um governo de centro-direita, isso só teria servido para "dar uma oportunidade de crescer à esquerda do PS, o PCP e o BE". Ao jornal espanhol, deu o exemplo do que aconteceu em França, que fez com que o candidato da extrema-esquerda Jean-Luc Mélenchon ultrapassasse o PS francês nas urnas. Mas o raciocínio aplica-se também ao PSOE, que na última sondagem já estava nos 19%, ou até ao PASOK grego, que praticamente desapareceu.



Pedro Nuno acredita que a sobrevivência do PS se faz à esquerda. É isso que tem defendido em artigos de opinião que o fizeram protagonizar um animado debate doutrinário com Augusto Santos Silva, nas páginas do Público e do Diário de Notícias. E essa pode ser a marca que o distingue de eventuais futuros adversários, mas também pode ser um handicap para quem quer conquistar um partido de poder como o PS.



Não falta quem lhe queira pôr um carimbo de radical que parece incompatível com o lugar de secretário-geral socialista. Pedro Nuno Santos recusa os rótulos e parece inspirar-se em exemplos como os do americano Bernie Sanders e do britânico Jeremy Corbyn, que o fazem acreditar que a esquerda pode ser a fórmula para trazer para a política as gerações mais jovens e ganhar eleições – mesmo que nem Sanders nem Corbyn tenham ainda qualquer vitória para mostrar.



À medida que as legislativas se aproximam, António Costa dá sinais de querer encostar ao centro, o terreno onde se ganham e perdem eleições. Santos Silva, o seu número dois, o peso político mais pesado no Governo, dá o aval teórico ao posicionamento de Costa. Pedro Nuno está convencido de que essa não é a melhor estratégia e não o esconde. Esse é, de resto, o único ponto em que não aparece alinhado com o líder a quem quer suceder mas que em nenhum cenário deverá desafiar.



No Governo, assegura-se de que isso não chega para Costa se incomodar. "Nunca o chamou à atenção por nenhuma posição. Ele sabe que esse foi sempre o pensamento do Pedro Nuno." E sabe também que a seguir às legislativas de 2015 foi ele que o ajudou a construir a "geringonça" que ainda hoje mantém bem oleada.



O "pedronunosantismo" como lhe chamou o SOL ou o "pedronunismo" – como brincam os mais próximos – é, de facto, uma corrente mais à esquerda de Costa, "sem querer voltar ao PREC", com soluções que procuram dar resposta a problemas actuais, como as "missões colectivas" que Pedro Nuno Santos defende na moção sectorial que leva ao congresso deste fim-de-semana.

A moção tenta responder à ideia de que "a social-democracia vive à escala europeia tempos de forte retrocesso" e defende que a saída é apostar num Estado mais forte sem, por exemplo, o recurso às Parcerias Público-Privadas (PPP) que foram a marca dos últimos governos de PS e PSD. "As PPP são incentivos errados que o Estado dá aos privados. Precisamos que os privados invistam no sector de bens transaccionáveis em vez de ficarem a viver à sombra de rendas do Estado", disse ao jornal i, defendendo a sua moção.



A frase fez franzir sobrolhos dentro do PS, onde não falta quem questione como é que o Estado pode investir sem este tipo de mecanismos. Mas Pedro Nuno acredita que pode "recorrer aos fundos estruturais plurianuais", ao "estabelecimento de um contrato de financiamento com a Comissão Europeia" ou até a uma "derrogação das regras relativas aos auxílios de Estado" – como explica na moção.



O Maserati e o Porsche

As soluções estão, acredita Pedro Nuno, na Europa. E é aí que mais se distancia de bloquistas como Jorge Costa, José Gusmão e José Soeiro, que fazem parte do seu núcleo de amizades próximas desde os tempos de faculdade. Essa diferença faz com que recuse a ideia de que, no fundo, estaria mais confortável no BE.



Aos amigos, Pedro Nuno Santos lança às vezes uma provocação. "Se calhar devia estar no CDS a defender os meus privilégios", diz, brincando com a ideia de vir de uma família com dinheiro ganho na indústria do calçado. Mais a sério, já comentou que foi o facto de se ter apercebido desde cedo de que era um privilegiado que o fez inscrever-se no PS, depois de ter crescido a ver o pai distribuir o jornal comunista Grito do Povo.



Com a idade, o pai aburguesou-se e até comprou um Maserati, que já trouxe dissabores a Pedro Nuno: pediu-o emprestado um fim-de-semana em São João da Madeira e em menos de nada a sua foto circulava nas redes sociais, numa imagem pouco simpática para quem se afirma de esquerda. Apaixonado pelas quatro rodas, ainda sucumbiu à tentação de comprar um Porsche 911. O dinheiro de família proporcionou -lhe esse luxo, que durou pouco. Pouco depois de a compra do desportivo ser noticiada, Pedro Nuno pôs o bólide à venda.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 734, de 24 de Maio de 2018.