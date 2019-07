Eram 9h00 (apesar de o relógio avariado marcar as 7h10) e abria o plenário da Assembleia da República. O dia prometia uma maratona de votações com mais de 170 diplomas à espera de aprovação.

"Sei que é muito cedo, mas não são 7h10", ironizou o presidente do parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, antes de pedir que o relógio fosse concertado e dar início à ordem de trabalhos.



No entanto, o processo de votação só foi conduzido por Ferro Rodrigues durante a primeira meia hora. Depois, foi substituído na Mesa pelo vice-presidente da Assembleia da República, Jorge Lacão.

Nota de pesar por eurodeputado que morreu

Uma das primeiras votações foi um voto de pesar pelo eurodeputado socialista André Bradford que morreu esta quinta-feira.

O voto foi elaborado pelos cinco deputados eleitos pelos Açores (três do PS e dois do PSD). No voto, a que se associou o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, refere-se que André Bradford, de 48 anos, tinha "uma vida de entrega e empenhamento cívicos", sendo licenciado em comunicação social e cultural pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica de Lisboa, e mestre em teoria e ciências políticas.

Os deputados consideram que André Bradford "distinguiu-se, sempre, pelas suas qualidades de afabilidade, inteligência e de oratória, associadas a uma formação cultural e pessoal de grande exigência ética".

Outros votos por unanimidade seguiram-se: um pela saudação à seleção nacional pela conquista do título de campeão do mundo e os votos de congratulação pela pela elevação do Real Edifício de Mafra, do Santuário do Bom Jesus (Braga) e do Museu Nacional Machado de Castro (Coimbra) a Património Mundial da UNESCO.

Foi também aprovado, por todos os deputados, um voto de saudação apresentado pelo PS pelos 50 anos da ida da Humanidade.

"`A Águia aterrou´. Com estas palavras ouvidas pelo rádio, a 20 de julho de 1969, milhões de pessoas em todo o mundo ficaram a saber que se aproximava o momento determinante da viagem iniciada dias antes", recorda o texto socialista, assinado pelo deputado Pedro Delgado Alves.

O voto lembra a "primeira alunagem no Mar da Tranquilidade e a primeira caminhada realizada por um ser humano na superfície lunar".

PAN condenado por discriminação e xenofobia

Um dos votos que o PAN (e o deputado socialista Ascenso Simões) contrariou foi aquele que aludia à "atitude discriminatória e xenófoba" de uma representante do PAN para com a comunidade cigana na Moita, Setúbal.

O texto contou com votos favoráveis de PSD, CDS, PCP, PEV, BE, votos contra do PAN e do deputado socialista Ascenso Simões. Teve a abstenção da bancada do PS, de cinco deputados do CDS e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira.



Também a lei do PAN que queria tornar legal a alimentação de animais de rua foi rejeitada, com votos contra do PSD, do CDS e do PCP, abstenção do PEV e votos a favor do PAN, PS e BE.

Obra de Zeca Afonso declarada de interesse nacional

Depois de anos em que a sua obra esteve por reeditar, o parlamento aprovou uma proposta de classificar da obra do músico José Afonso como de interesse nacional com vista à sua reedição e divulgação.

A resolução foi aprovada com a abstenção do Partido Socialista (PS), com exceção do deputado Ascenso Simões, que votou favoravelmente ao lado de todos os outros partidos.

Quer o PS quer o Partido Social Democrata (PSD) e a deputada socialista Edite Estrela manifestaram intenção de apresentar uma declaração de voto sobre este assunto.

O Ministério da Cultura afirmou que "reconhece a importância da obra de Zeca Afonso e está a articular e a desenvolver diligências com o representante dos herdeiros de Zeca Afonso para encontrar formas de localizar e preservar os masters".



Muitas recomendações e manuais escolares gratuitos até ao 12.º ano



Mesmo com votos contra do CDS e a abstenção do PSD, o parlamento aprovou a inscrição em lei da gratuitidade dos manuais escolares até ao 12.º ano, algo que tem vindo a ser gradualmente alcançado desde o Orçamento de Estado de 2016.



O plenário aprovou também recomendações que recomenda ao Governo uma auditoria independente ao Novo Banco relativa ao período pós-resolução. O projeto de resolução do PSD contou com votos favoráveis de todos os partidos, à excepção de PS.



Os socialistas foram também contra duas recomendações para a criação de um plano de contingência que atenue os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia, mas mesmo assim os dois projetos de resolução - um do PSD e outro do CDS - foram aprovados com votos favoráveis do PSD, CDS e PAN, o voto contra do PS, e abstenção dos restantes.



Antes da pausa para almoço, que decorreu entre as 13h45 e as 15h00, houve ainda altura para a aprovação da proposta do Governo que altera diversos códigos fiscais - entre eles, o aumento em cinco dias para o pagamento do IVA e a eliminação de garantia para dívidas mais baixas de IRS e IRC.



A proposta, que foi debatida na comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, teve votos a favor de PS, PCP, Verdes, BE e PAN e abstenção de PSD e CDS-PP.



Último ato da Geringonça: Lei de Bases da Sáude aprovada à esquerda



Depois da pausa para almoço, veio o "prato principal" da longa sessão de votações: a Lei de Bases da Saúde. Graças à maioria de esquerda, a proposta do Governo socialista de António Costa foi aprovada, substituindo assim a lei que regula o Serviço Nacional de Saúde e está em vigor desde 1990.



Bancadas de PS, BE, PCP, PEV, o deputado único do PAN e o não inscrito Paulo Trigo Pereira votaram a favor do articulado concertado na especialidade entre socialistas, bloquistas e comunistas, enquanto PSD e CDS-PP, que viram chumbados os seus respetivos projetos, votaram contra.



No texto final não figuraram as afamadas Parcerias Público-Privadas (PPP), com a lei a remeter para a regulamentação, num prazo de seis meses, provavelmente só pelo próximo Governo, dos termos em que é exercida a gestão pública, com a revogação do decreto-lei de 2002 que enquadra as PPP.



Fim dos sacos de plástico e multas para beatas no chão



Entre as medidas aprovadas no Parlamento esta sexta-feira está o fim da distribuição de sacos e cuvetes de plástico para pão, frutas e legumes no comércio e da venda de louça descartável em plástico.



O projeto dos Verdes foi unânime e o seu objetivo é que em 2020 passe a ser proibido disponibilizar os sacos de plástico transparentes comuns nas secções de fruta e legumes, bem como as cuvetes descartáveis, "geralmente envolvidas em plástico ou poliestireno expandido" para aqueles produtos.



Aprovado foi também o projeto de lei que pune o atirar de pontas de cigarro para a via pública com coimas entre 25 e 250 euros. Texto final com alterações à proposta original do PAN recebeu votos favoráveis de todos os partidos, à excepção de PCP.



Comunistas entendem que teria sido preferível ir pela sensibilização da população e "a responsabilização do Governo pela disponibilização de cinzeiros nos espaços públicos".



Barrigas de aluguer são aprovadas, mas proposta é inconstitucional



O parlamento aprovou também a alteração ao regime jurídico da gestação de substituição, mas que não inclui a revogabilidade do consentimento da gestante até ao nascimento da criança imposta pelo Tribunal Constitucional.

Para ultrapassar esta situação, o BE apresentou hoje um requerimento de avocação pelo plenário da votação na especialidade do artigo 2.º do texto de substituição referente à possibilidade de a grávida poder revogar o seu consentimento, que foi chumbado com os votos contra do PSD, CDS e PCP.



O texto de presentado pela Comissão de Saúde relativo ao projeto de lei do Bloco de Esquerda para alteração ao regime jurídico da gestação de substituição foi aprovado em votação final global com seis abstenções e 21 votos favoráveis dos PSD, com os votos a favor do BE e do PS e os votos contra do CDS-PP e PCP.



O projeto do BE surgiu depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter emitido em abril de 2018 um acórdão em que afirma que a gestação de substituição para se conformar com a Constituição deve permitir a revogabilidade do consentimento da gestante até ao nascimento da criança.



Até então, o regime previa que esse arrependimento pudesse ser feito até ao início dos procedimentos de Procriação Medicamente Assistida.



Estatuto do MP recebe o "sim", lei do lóbi o "não"



Na sessão da tarde, mais uma polémica ficou resolvida. A proposta de lei de revisão do Estatuto do Ministério Público foi aprovada com os votos a favor do PS, CDS/PP, PCP e Verdes, contra do PSD e a abstenção do BE e do PAN.



O diploma que regula questões como a autonomia do MP, a composição do seu Conselho Superior e atribui competências à Procuradoria-Geral da República, também vem mexer com a tabela salarial dos magistrados.



À semelhança do que sucedeu com a aprovação do Estatuto dos juízes, também aprovado em votação final global, este prevê aumentos até 700 euros e permite que procuradores-gerais-adjuntos, no topo da carreira, possam auferir um vencimento superior ao salário do primeiro-ministro.



Do outro lado, a lei do lóbi não passou pelo Parlamento. Depois de alterações devido ao veto do Presidente da República, projeto recebeu votos contra do PSD, BE, PCP e PEV.



Apenas votaram a favor os dois partidos, PS e CDS, que apresentaram projetos e alterações à lei na tentativa de superar o veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao diploma, a que se juntaram a deputada Margarida Balseiro Lopes, líder da JSD, e o deputado não-inscrito Paulo Trigo Pereira. O deputado do PAN optou pela abstenção.



Uma das últimas leis a ser aprovada foi a obrigatoriedade de formação em direitos humanos e violência doméstica para magistrados.



Apesar de todos os estantes projetos de lei relativos ao crime de violência doméstica tenham sido rejeitados no plenário, projetos de lei do PSD e CDS vem alterar o modo como é feito o ingresso nas magistraturas. As ações de formação contínua podem ser de âmbito genérico ou especializado, podendo ser especificamente dirigidas a determinada magistratura.



Expansão do Metro de Lisboa até Loures e suspensão da linha circular



Na sessão, foi também aprovado um texto final relativo a quatro projetos de resolução que defendem a suspensão do projeto da linha circular e a expansão do metropolitano de Lisboa para o concelho de Loures.

O documento, apresentado pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PCP, PEV,CDS-PP e PAN e com as abstenções do PS e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira.



Este texto final, que congrega projetos de resolução apresentados pelo PEV, PCP, PSD e BE, recomenda ao Governo "um efetivo investimento no Metropolitano de Lisboa", a "suspensão" do projeto de construção da linha circular e o alargamento da rede até ao município de Loures.



Para já, o documento defende apenas a realização de estudos técnicos e de viabilidade económica que permitam "uma avaliação comparativa entre a extensão até Alcântara e a linha circular e a concretização da "expansão prioritária" para Loures.



Código de Trabalho e a debandada de sindicalistas da CGTP



Outro dos momentos quentes da tarde foi a aprovação do Código de Trabalho com votos a favor de PS e abstenção da direita, que assim viabilizou a nova lei. À esquerda o PCP e o Bloco votaram contra, bem como o PAN.



A assistir na galeria, um grupo de pessoas da CGTP envergando camisolas vermelhas levantou-se em silêncio durante a votação. Um protesto que não foi aceite por Matos Correia, o deputado que nesse momento presidia aos trabalhos parlamentares e que pediu que se sentassem ou saíssem. Saíram, entre gritos de "vergonha" e "a luta continua", com Matos Correia ainda a afirmar que "a luta seguramente não continua com o desrespeito das instituições democráticas como é a AR".

Ferro Rodrigues apludido de pé e o seu regresso à AR

No fim da sessão, o presidente da Assembleia da República foi aplaudido de pé por todas as bancadas, da esquerda à direita, depois de ter agradecido o trabalho dos deputados e "a confiança recíproca" que se foi "ganhando" nos últimos quatro anos.



"Agradecer o trabalho conjunto que todos tivemos, a confiança recíproca que fomos ganhando ao longo dos meses", frisou Ferro Rodrigues, que desejou a todos os deputados -- não sabendo quais voltarão na próxima legislatura -- as maiores felicidades pessoais e políticas.



"E está encerrada a sessão", declarou Ferro Rodrigues, pouco depois das 18h00, terminando um plenário que começou pelas 09h00, com uma pausa de pouco mais de uma hora para almoço.



Em entrevista ao Observador, o secretário-geral do PS, António Costa, adiantou esta sexta-feira que Ferro Rodrigues voltará a ser candidato socialista a deputado. "Sei que Eduardo Ferro Rodrigues está disponível para se recandidatar a deputado [nas listas do PS] à Assembleia da República e que, portanto, continuará a ser deputado", disse.



Com Lusa