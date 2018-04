A presidente da Câmara Municipal de Madrid entregou hoje a "chave de ouro" da cidade ao Presidente da República portuguesa a quem manifestou o seu orgulho por receber um chefe de Estado "especial", o "dos afectos"."Sabemos que és um presidente especial, que tens essa capacidade de ser o presidente dos afectos...", disse Manuela Carmena, eleita por uma lista de extrema-esquerda e que conta com o apoio dos socialistas do PSOE desde 2015.A presidente da autarquia sublinhou que Portugal e Espanha "partilham" muitas coisas e "são mais" do que países "vizinhos" ou "amigos": "Somos mais como irmãos", resumiu Carmena."Depois temos um idioma idêntico, que nos permite entender em portunhol", disse a presidente da autarquia de 3,5 milhões de habitantes e onde vivem cerca de 60.000 portugueses.Manuela Carmena terminou a sua intervenção a dizer que, na realidade, o Presidente português não precisava de ter a chave de Madrid, porque a porta da cidade está sempre aberta para ele.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou hoje uma visita de Estado de três dias a Espanha, durante a qual terá vários encontros com o rei Felipe VI e será recebido pelo chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy.Marcelo Rebelo de Sousa chegou à capital espanhola no domingo à noite e foi recebido hoje de manhã pelos reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, no Palácio Real, com honras militares.Depois de receber a "chave de ouro" da cidade de Madrid, o presidente da República participou com o rei Felipe VI numa cerimónia de homenagem aos Caídos (mortos).Marcelo almoça com Felipe VI e da parte da tarde participará num debate com estudantes na Universidade Carlos III, sobre as relações de Portugal, Espanha e União Europeia com a América Latina, e à noite terá um jantar de gala oferecido pelos reis de Espanha em sua honra, no Palácio Real.