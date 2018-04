Fase instrução da Operação Marquês só começa em Setembro

O juiz Carlos Alexandre fixou o dia 3 de Setembro como prazo limite para as defesas dos 28 arguidos acusados na Operação Marquês requererem ou não a abertura da fase de instrução. Num despacho que chegou, esta segunda-feira, às partes, o juiz considerou que, ultrapassados todos os incidentes processuais, o prazo de 20 dias, como estipula a lei, iniciava-se, precisamente, segunda-feira, terminando a 9 de Maio (ou a 14, mediante o pagamento de multa). Ministério Público e arguidos sugeriram vários períodos de prorrogação. Carlos Alexandre tentou ficar a meio.

Segundo o documento do juiz de instrução, alguns arguidos apresentaram pedidos de prorrogação de 11 e 12 meses, enquanto o Ministério Público considerou como suficientes 90 dias. Isto devido à complexidade e volume do processo, que está quase a atingir a 50 mil páginas.

Tendo em conta os seis meses que já passaram desde a dedução da acusação e o acesso irrestrito das partes ao autos do processo, o juiz de instrução entendeu conceder 70 dias além do fim do prazo por si estabelecido, isto é, a partir de 9 de Maio os arguidos têm setenta dias (não contando com o mês de Agosto, uma vez que os prazos não correm em férias judiciais) para pedir ou não a fase de instrução, uma vez que esta é facultativa.

Em Outubro do ano passado e depois de quatro anos de investigação, o ex-primeiro ministro José Sócrates foi acusado pelo Ministério Público de 31 crimes, entre os quais corrupção de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

Carlos Santos Silva, empresário de amigo de Sócrates, está também acusado de um crime de corrupção ativa, um de corrupção passiva, 17 crimes de branqueamento de capitais, dez crimes de falsificação de documentos, um de fraude fiscal e três de fraude fiscal qualificada.