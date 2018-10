Despacho proferido pelo juiz de instrução da Operação Marquês indica que outro processo ainda tem que ser resolvido.

Ivo Rosa já divulgou o seu primeiro despacho acerca da Operação Marquês. O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) a quem foi entregue a fase de instrução do processo que conta com Sócrates como o principal arguido alega que não vai conseguir respeitar prazos. "Tendo em conta a complexidade dos presentes autos, traduzida, não só pela dimensão do mesmo, mas sobretudo, pela natureza da criminalidade imputada aos arguidos e questões jurídicas suscitadas pelos requerentes de instrução, é possível concluir, desde já, que o prazo fixado na lei para a conclusão da fase de instrução não será conseguido", frisa num despacho citado pelo jornal i.



O juiz justifica dizendo que tem em mãos o processo dos colégios GPS, com cerca de mil volumes, e que ainda não chegaram ao TCIC as 140 caixas com documentos da Operação Marquês que estão no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), como indicou a SÁBADO no dia do sorteio.



"Oportunamente será proferido despacho de abertura de instrução", indica Ivo Rosa, que no dia 25 se reunirá com a defesa dos arguidos e com o Ministério Público.