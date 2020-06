O advogado do empresário Hélder Bataglia não negou que o seu cliente fez uma espécie de "delação premiada" à brasileira com o Ministério Público durante a investigação da Operação Marquês. "Sei de tudo o que meu cliente fez e não fez nada que não tivesse sido a meu conselho", declarou Rui Patrício durante as suas alegações finais no debate instrutório, presidido pelo juiz Ivo Rosa.A questão da "delação premiada" de Hélder Bataglia - que a lei portuguesa não prevê - foi levantada pela advogada Paula Lourenço, que representa o empresário Carlos Santos Silva, durante as suas alegações. Cruzando os elementos da Operação Marquês com alguns do processo Monte Branco, a advogada concluiu que as declarações de Hélder Bataglia, acusado de 10 crimes no processo, ao Ministério Público permitiram, por um lado, cimentar as suspeitas de um crime de corrupção imputado a Ricardo Salgado e a José Sócrates, que tinha Santos Silva como intermediário. Ao mesmo tempo, porém, com estas declarações, Bataglia livrava-se de um crime de burla qualificada, que lhe era imputado no processo Monte Branco.Isto é, no processo Monte Branco, o MP considerou que uma transferência de 15 milhões de euros de entre a ES Enterprises e Hélder Bataglia configurava um indício de burla relativo à venda da ESCOM, uma sociedade do Grupo Espírito Santo que, em 2010, passou por um processo de venda. Porém, a mesma transferência, no processo Operação Marquês, e com as declarações de Hélder Batglia, passou a fazer parte dos indícios de corrupção relativos à OPA da SONAE sobre a PT e que, segundo a advogada, "foram cruciais para a narrativa acusatória".Uma vez que a lei portuguesa não prevê qualquer tipo de acordo ou "delação premiada", a advogada de Santos Silva considerou que se tratou de "um acordo manhoso".Pragmático, Rui Patrício declarou: "Se houve uma delação premiada, a prova é nula", sendo que, acrescentou, isto terá benefícios para a defesa, porque podem cair alguns dos crimes de fraude fiscal, branqueamento e falsificação que foram imputados ao empresário luso-angolano. Se o juiz de instrução Ivo Rosa decidir que a prova é válida, isso também aproveita à defesa, acrescentou o advogado. "Estou sereníssimo com a conduta processual do meu cliente".Ainda assim, Hélder Bataglia acabou acusado de 10 crimes. E Rui Patrício ironizou: "O Ministério Público premiou-me com 10 crimes".Relativamente à sociedade Vale do Lobo, arguida nos autos, Rui Patrício considerou que o Ministério Público comportou-se como o apostador do "totobola à segunda-feira". Isto é, na altura do financiamento, alegou, "os bancos estavam cheios de liquidez e queriam financiar" projetos como o do empreendimento turístico no Algarve, rejeitando ter existido qualquer tratamento de favor por parte da Caixa Geral de Depósitos. "Quem corrompe o dr. Armando Vara para obter um empréstimo de favor ainda presta garantias pessoais?", questionou Rui Patrício, referindo-se ao facto de os administradores do resort terem dados as tais garantias ao banco público.Em resumo, Rui Patrício disse que Vale do Lobo só aparece na Operação Marquês, porque a dupla José Sócrates-Armando Vara está, há muitos anos, atravessada na garganta do Ministério Público. "Houve uma tentativa com o Face Oculta, mas não resultou, foi só uma forma indireta de chegar a Sócrates", afirmou. Na operação Marquês, estão os dois juntos como arguidos.