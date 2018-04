Afinal, José Sócrates sabia ou não que estava a ser filmado no Ministério Público? Documentos do processo da Operação Marquês revelam, ao contrário do que o seu advogado divulgou esta semana, que o antigo primeiro-ministro e a sua defesa estavam a par das novas regras de recolha de declarações. No primeiro interrogatório no Departamento Central de Investigação e Acção Penal, a 27 de Maio de 2015, há uma referência expressa no auto à recolha de declarações através do "sistema de áudio e vídeo". Na segunda ocasião, a 13 de Março de 2017, o auto de interrogatório não menciona expressamente o método de recolha, mas umas semanas depois, o advogados do antigo primeiro-ministro até protestaram junto do procurador Rosário Teixeira por não lhes ter sido entregue "cópia da gravação áudio e vídeo" deste último interrogatório.Esta segunda-feira, depois de o procurador Filipe Preces ter garantido no programa Prós e Contras da RTP, que a defesa foi alertada para a recolha de imagem e som no interrogatório de 13 de Março de 2017, Pedro Delille, advogado que representa José Sócrates garantiu , em comunicado, que o "senhor engenheiro José Sócrates e os seus advogados não foram informados que o interrogatório" de 13 de Março de 2017, "estava a ser filmado" e também "não consentiram e no auto de interrogatório nada consta sobre tal matéria". De facto, o documento não explicita de que forma as declarações do arguido iriam ser recolhidas.Certo é que, dois dias após o interrogatório, os advogados de José Sócrates requereram ao Ministério Público "cópia integral" daquele acto processual. E semanas mais tarde, num novo requerimento, foram mais precisos: "O requerente deixa nota aqui de que no dia 15 de Março requereu ao titular do inquérito que lhe fosse entregue cópia da gravação áudio e vídeo deste interrogatório, mas até agora tal não foi deferido, nem sequer despachado".Dois anos antes, em Maio de 2015, José Sócrates, ainda preso preventivamente na cadeia de Évora, e os seus advogados Pedro Delille e João Araújo assinaram o auto de interrogatório, no qual está escrito: "Pelo arguido foi dito que desejava prestar declarações, tendo as mesas sido gravadas através do sistema de gravação digital de áudio e vídeo disponível neste DCIAP, tendo sido gravado CD com as declarações, que se anexa a este auto".Na sexta-feira, o antigo primeiro-ministro José Sócrates anunciou que vai constituir-se assistente no processo-crime aberto pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a divulgação dos vídeos dos seus interrogatórios no âmbito da Operação Marquês. Segundo Sócrates, a transmissão dos vídeos "é crime" e "os principais suspeitos são o procurador e o juiz" de instrução criminal da Operação Marquês.O Ministério Público instaurou um inquérito para investigar a divulgação dos vídeos dos interrogatórios da Operação Marquês, considerando que a "divulgação destes registos está proibida". A SIC e a CMTV divulgaram nos últimos dias gravações dos interrogatórios ao ex-primeiro-ministro e outras testemunhas no processo,O caso tem 28 arguidos, entre os quais o ex-primeiro-ministro, e o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, acusados de vários crimes económico-financeiros, nomeadamente corrupção e branqueamento de capitais.