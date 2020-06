A advogada Paula Lourenço, que representa o empresário Carlos Santos Silva no processo Operação Marques, comparou, esta segunda-feira, os métodos utilizados pelo Ministério Público para recolher informação bancária e fiscal sobre pessoas aos métodos utilizados pela PIDE. "Noutros tempos havia processos administrativos que investigavam pessoas e só após o 25 de Abril é que os interessados ou os seus descendentes os consultaram, depois de requerimento na Torre do Tombo", afirmou a causídica. Paula Lourenço acusou ainda o Ministério Público de ter feito um acordo de delação premiada com o empresário Helder Bataglia.





A fase de instrução da Operação Marquês recomeça, esta segunda-feira, com alegações da defesa de Carlos Santos Silva. Advogada defende que a investigação deve ser anulada, porque começou com ilegalidades, como tinha avançado a SÁBADO esta segunda-feira de manhã.



Carlos Santos Silvas é um dos arguidos no processo da Operação Marquês. É acusado de 33 crimes, entre os quais corrupção passiva de titular de cargo político (um), corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (17), falsificação de documento (dez), fraude fiscal (um) e fraude fiscal qualificada (três).



Já Helder Bataglia é acusado de dez crimes: cinco de branquamento de capitais, dois de falsificação de documentos, um de abuso de confiança e dois de fraude fiscal qualificada.

Grande parte da intervenção de Paula Loureço foi de crítica aos chamados processos de administração do MP, que durante anos recolheram informação fiscal e bancária do seu cliente, sem que este tivesse qualquer hipótese de se defender.