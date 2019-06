O antigo administrador da PT, Zeinal Bava, é ouvido esta quarta-feira pelo juiz Ivo Rosa na Operação Marquês, processo que envolve José Sócrates, entre outros. Está acusado de crimes de corrupção, branqueamento e fraude fiscal. O Ministério Público assegura que, entre dezembro de 2007 e setembro de 2011, o antigo presidente da PT recebeu mais de 25 milhões de euros através da Espírito Santo Enterprise, a sociedade que servia de saco azul do GES.

Na investigação foram identificadas dezenas de contas na Suíça detidas pelos principais arguidos. Zeinal Bava teve também as seguintes contas seguidas pela investigação. Usava-as "com vista a ocultação da sua origem, recebimento e motivos subjacentes a tais pagamentos" de Ricardo Salgado.





Zeinal Bava Operação Marquês

A acusação não tem dúvidas que Zeinal Bava, CEO da Portugal Telecom na altura, " recorreu a contas bancárias sediadas na UBS, na Suíça e em Singapura, quer em seu nome pessoal quer em nome da sociedade em off-shore ROWNYA OVERSEAS INC, para ocultar a origem ilícita e propriedade de quantias recebidas por determinação do arguido Ricardo Salgado e com origem em contas do Grupo BES, tendo em vista actuar de acordo com os interesses deste último no exercício das suas funções profissionais no Grupo PT, as quais atingiram um montante total de €25.200.000, entre Dezembro de 2007 e Setembro de 2011."

Mais à frente, esmiúça os valores.

- €6.700.000, transferidos no dia 7 de dezembro de 2007 da conta n.° 103’443 da ES ENTERPRISES SA a favor da conta n.° 199801, aberta junto da UBS AG SINGAPURA, em nome do arguido ZEINAL BAVA;

- €8.500.000, transferidos no dia 21 de dezembro de 2010 da conta n.° 103’443 da ENTERPRISES MANAGEMENT

SERVICES SA a favor de "M. ZENA BAVA", para a conta com o IBAN CH670020620635031460B, aberta junto da UBS AG Zurique;

- €10.000.000, transferidos no dia 20 de setembro de 2011 a partir da subconta 103443.01.101/EUR/PF do BANQUE PRIVÉE, titulada pela ES ENTERPRISES, a favor da conta n.° 199801 junto da UBS AG SINGAPURA, titulada pelo arguido ZEINAL BAVA.

Bava viria a "devolver" boa parte destes montantes, 18 milhões. A acusação explica a razão:

"Com as detenções de arguidos realizadas no âmbito dos presentes autos, em novembro de 2014, o arguido Ricardo Salgado, sabendo que tinha realizado pagamentos ao arguido José Sócrates, que havia sido detido, e receando que pudessem ser identificados os pagamentos realizados ao arguido Zeinal Bava, iniciou diligências no sentido de ser montada uma justificação para o pagamento das referidas quantias."

"Por outro lado, tendo então o arguido Zeinal Bava ainda disponibilidades financeiras para devolver um montante equivalente aos últimos pagamentos recebidos, em 2010 e 2011, num total de €18.500.000,00, resolveram os arguidos Zeinal Bava e Ricardo Salgado iniciar contactos no sentido de poder ser devolvido o referido montante."



Relacionado Zeinal Bava gastou quatro milhões em dois apartamentos Zeinal Bava e Granadeiro receberam €45 milhões de Salgado Investigação: o assalto à Portugal Telecom Operação Marquês: Ricardo Salgado interrogado a 8 de julho



O problema colocava-se agora na justificação desta operação. Bava e Salgado acordaram forjar um contrato, segundo o despacho. "Fizeram então produzir um documento, em língua inglesa, designado de acordo ("agreement"), sob forma contratual, destinado a enquadrar o recebimento daqueles pagamentos, no qual fizeram apor a data de 20 de dezembro de 2010, e em que fizeram figurar como partes o primeiro arguido e a ES ENTERPRISES".

Uma das cláusulas revelva que "a ES ENTERPRISE acordava disponibilizar ao arguido ZEINAL BAVA um financiamento no valor máximo de €30.000.000,00 (trinta milhões de euros) para que este último adquirisse até 5.000.000 (cinco milhões) de ações da PORTUGAL TELECOM, em nome da primeira sociedade, assim que o processo de privatização da PT estivesse completo e essa companhia passasse a ser totalmente privada."



Zeinal Bava, a marioneta de Salgado A 20 de Fevereiro deste ano, o Ministério Público (MP) contactou por telefone e por fax o advogado José António Barreiros. O objectivo era avisá-lo que o cliente, o "suspeito" Zeinal Bava, antigo administrador e presidente da Comissão Executiva da Portugal Telecom (PT), SGPS, estava notificado para ser interrogado como arguido no âmbito da Operação Marquês.





Bava não comprou nenhum acção. "Tendo conhecimento da existência de um pagamento anterior à data que haviam feito apor no referido pretenso acordo, pagamento de €6.700.000,00 feito ao arguido Zeinal Bava em dezembro de 2007, os arguidos Zeinal Bava e Ricardo Salgado acordaram entre si que, caso o mesmo pagamento fosse identificado, utilizariam os temos do referido acordo para justificar o mesmo pagamento."

Quanto a Henrique Granadeiro, usou o mesmo sistema suíço, mas "utilizou contas sediadas no Banque Pictet, tituladas quer em nome pessoal quer em nome da entidade em off-shore GRANAL LTD INC".

Segundo o despacho, o chairman na PT à altura dos factos, recebeu "por determinação e na sequência de acordo com o arguido Ricardo Salgado, tendo em vista actuar de acordo com os interesses do mesmo, no período entre Maio de 2006 e Novembro de 2012, no âmbito do exercício das suas funções profissionais no PT, a quantia total de €23.967.907."

Deste valor, €3.967.611,00 "foram transferidos das contas de Henrique Granadeiro para conta na Suíça controlada pelo arguido Ricardo Salgado e titulada pela entidade BEGOLINO, tendo permanecido na esfera patrimonial deste ultimo, conforme acordado entre os dois arguidos." A acusação diz que no total, Granadeiro beneficiou para si próprio, de pagamentos indevidos no montante total €20.000.296."

Os pagamentos eram referentes à OPA da Sonae sobre a PT e ao comportamento dos gestores em favor das pretenções do Grupo Espírito Santo.





Veja a lista de todos os acusados na Operação Marquês

José Sócrates (ex-primeiro-ministro). 31 crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (três), branqueamento de capitais (16), falsificação de documento (nove) e fraude fiscal qualificada (três).

Carlos Santos Silva (empresário). 33 crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (um), corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (17), falsificação de documento (dez), fraude fiscal (um) e fraude fiscal qualificada (três).

Joaquim Barroca (ex-administrador do Grupo Lena). 14 crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), corrupção activa (um), branqueamento de capitais (sete), falsificação de documento (três) e fraude fiscal qualificada (dois).

Ricardo Salgado (ex-presidente do BES). 21 crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), corrupção activa (dois), branqueamento de capitais (nove), abuso de confiança (três), falsificação de documento (três) e fraude fiscal qualificada (três).

Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT). Cinco crimes: corrupção passiva (um), branqueamento de capitais (um), falsificação de documento (um) e fraude fiscal qualificada (dois).

Henrique Granadeiro (ex-gestor da PT). Oito crimes: corrupção passiva (um), branqueamento de capitais (dois), peculato (um), abuso de confiança (um) e fraude fiscal qualificada (três).

Armando Vara (ex-ministro e antigo administrador da CGD). Cinco crimes: corrupção passiva de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (dois) e fraude fiscal qualificada (dois).

Helder Bataglia (empresário). 10 crimes: branqueamento de capitais (cinco), falsificação de documento (dois), abuso de confiança (um) e fraude fiscal qualificada (dois).

Rui Horta e Costa (administrador não-executivo dos CTT). Quatro crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (um) e fraude fiscal qualificada (dois).

Bárbara Vara (filha de Armando Vara). Dois crimes: branqueamento de capitais (dois).

José Diogo Gaspar Ferreira (ex-director executivo do empreendimento Vale de Lobo). Seis crimes: corrupção activa de titular de cargo político (um), branqueamento de capitais (dois) e fraude fiscal qualificada (três).

José Paulo Pinto de Sousa (primo de José Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (dois).

Gonçalo Trindade Ferreira (advogado). Quatro crimes: branqueamento de capitais (três) e falsificação de documento (um).

Inês Pontes do Rosário (mulher de Carlos Santos Silva). Um crime: branqueamento de capitais (um).

João Perna (ex-motorista de Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (um) e detenção de arma proibida (um).

Sofia Fava (ex-mulher de Sócrates). Dois crimes: branqueamento de capitais (um) e falsificação de documento (um).

Luis Ferreira da Silva Marques (funcionário da Infra-estruturas de Portugal). Dois crimes: corrupção passiva (um) e branqueamento de capitais (um).

José Ribeiro dos Santos (funcionário da Infra-estruturas de Portugal). Dois crimes: corrupção activa (um) e branqueamento de capitais (um).

Rui Mão de Ferro (sócio, administrador e gerente de diversas empresas). Cinco crimes: branqueamento de capitais (um) e falsificação de documento (quatro).

Lena Engenharia e Construções, SA. Sete crimes: corrupção activa (dois), branqueamento de capitais (três) e fraude fiscal qualificada (dois).

Lena Engenharia e Construção SGPS. Três crimes: corrupção activa (dois) e branqueamento de capitais (um).

Lena SGPS. Três crimes: prática de crimes de corrupção activa (dois) e branqueamento de capitais (um).

XLM – Sociedade de Estudos e Projetos Lda. Cinco crimes: branqueamento de capitais (três) e fraude fiscal qualificada (dois).

RMF – Consulting, Gestão e Consultoria Estratégica Lda. Um crime: branqueamento de capitais (um).

XMI – Management & Investmenst SA. Dois crimes: corrupção activa (um) e branqueamento de capitais (um).