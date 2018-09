O ensino profissional vai contar com 100 novas salas ainda este ano. O Governo pretende continuar a valorizar a importância deste tipo de ensino, diz António Costa.

O ensino profissional vai contar com 100 novas salas ainda este ano, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro, António Costa, referindo que o Governo pretende continuar a valorizar a importância deste tipo de ensino.

"Este ano, vão abrir mais 100 novas salas de ensino profissional", afirmou António Costa, referindo que essa medida vai ao encontro da meta do Governo de garantir que metade dos jovens frequentam o secundário no ensino profissional. Para o primeiro-ministro, a valorização do ensino profissional é "essencial para todos aqueles que, independentemente do seu gosto e das suas aptidões, sintam que a escola é sempre o espaço para contribuir para a sua realização".

Numa intervenção na cerimónia de inauguração do Núcleo Escolar da Branca, em Coruche, distrito de Santarém, António Costa frisou que a grande prioridade do Governo gira em torno do sucesso educativo, que entende que não é apenas ensinar a ler e a escrever, mas também a formar cidadãos.

Nesse sentido, para garantir o sucesso educativo, o líder do Governo salientou a importância não apenas do ensino profissional, mas também do ensino artístico integrado, do pré-escolar e de garantir que a escola é "cada vez mais inclusiva". "Há crianças que têm necessidades educativas especiais, mas o ter necessidades educativas especiais só significa que temos que ter ainda mais atenção e ainda mais empenho para as acolher na escola e que façam um percurso na escola com os seus colegas, da sua idade, para também poderem ter uma participação activa na nossa sociedade", sublinhou.

À saída da cerimónia, António Costa evitou prestar declarações aos jornalistas presentes.