Rosa Grilo disse, em tribunal, que marido foi morto depois de três homens terem entrado em sua casa e que a agrediram a ela e ao triatleta, Luís Grilo.

Rosa Grilo, a viúva do triatleta, suspeita de ter participado no homicídio do marido, esteve esta segunda-feira presente em tribunal para responder sobre a morte do marido, Luís Grilo. Rosa Grilo reforçou a sua história de que o marido foi assassinado na sua própria casa à sua frente, como relata o Correio da Manhã.



Segundo o diário, que que relatou a fase de instrução que decorreu no interior do Tribunal de Vila Franca de Xira, a viúva lembrou que por volta das 8h de 16 de Julho, sexta-feira, alguém lhe bateu à porta de casa, onde estava com o marido, Luís Grilo. "Até pensei que fosse o padeiro. Ele costuma-me deixar o pão de manhã", explicou à juíza, conforme a gravação captada pela CMTV, afirmando depois que eram três homens: um "branco" e "dois indivíduos, um mais mais negro e outro mais clarinho".



"Quando fui abrir a porta, empurram-me a porta e entram três fulanos. Assim que entraram, taparam-me a boca", continuou Rosa Grilo que explicou que Luís Grilo estaria deitado e não teria ouvido a porta.



O triatleta terá descido e terá sido agredido pelos dois homens que terão ainda batido à sua mulher.



"Onde é que estão as minhas coisas? Onde é que está aquilo que tu me deves?", terão perguntado os homens a Luís Grilo que se terá recusado a falar, apesar dos apelos da mulher.



Rosa Grilo ter-se-á fartado da situação e afirmado aos assaltantes: "Eu sei onde é que estão". Luís terá implorado à mulher que não dissesse onde estava o tal material, mas a agora-viúva não se demoveu e terá levado "os dois rapazes de cor" à casa da sua avós, em Benavila — perto do local onde o corpo do triatleta viria a ser encontrado no final de Agosto -, enquanto o homem branco terá ficado em casa com o triatleta.



Chegados a Benavila, a mulher terá indicado aos dois homens o roupeiro onde tinha posto "o saquinho daqueles diamantes que ele tinha trazido já há muitos anos, dentro de uma coisinha daquelas de cheiro". Mas os diamantes não estariam lá, pode-se ouvir nas gravações divulgadas pelo Correio da Manhã, e, por isso, foi agredida pelos dois homens.



A mulher terá voltado à sua casa pelas 16h00 ou 17h00, apesar de ter perdido a noção do tempo, mas garantindo que "ainda era de dia", quando Luís terá sido atingido com o primeiro tiro, depois dos homens terem remexido a casa em busca dos diamantes.



Nesse momento, segundo Rosa, os homens terão perguntado pelo "miúdo", o filho do casal, Renato. "E eu feita burra disse que o miúdo vinha mais tarde com a avó", conta, acrescentando que os homens terão dito: "Então, vamos esperar". Foi então que o triatleta, com medo que fizessem mal ao filho, disse que os diamantes estavam "no armário da garagem" — "onde estava a arma", acrescenta Rosa. A arma pertencia a António Félix Joaquim — também ele em prisão preventiva por suspeitas de ter sido o coautor da morte de Luís Grilo — com quem tinha uma "amizade colorida", desde 2016. Rosa diz que andava assustada com ameaças que o marido andava a receber e admite que, por isso, roubou a arma da casa de António Félix Joaquim, sem que este soubesse.



Conta então que deram um primeiro tiro na cabeça ao marido que lhe caiu no colo. "O Luís ficou ainda a respirar durante algum tempo", seguido de um segundo tiro.



Rosa Grilo e António Joaquim foram detidos no dia 29 de Setembro, por suspeitas de serem os autores do homicídio de Luís Grilo. De acordo com a investigação da PJ, o triatleta terá sido morto a 15 de Julho. No dia seguinte, a mulher deu conta do desaparecimento às autoridades, alegando que a vítima tinha saído para fazer um treino de bicicleta e não tinha regressado a casa.