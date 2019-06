O antigo governador do Banco de Portugal, acumulou a pensão auferida pelo BdP (cerca de 10 mil euros mensais) com o salário de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), no qual, em 2017, auferiu 24.300 euros mensais, segundo o Correio da Manhã.A pensão que recebe do BCE é de 17 mil euros por mês, 70% do último salário.Saiba mais em Correio da Manhã