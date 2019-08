ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de agosto de 2019.

A falta de funcionários na Unidade de Combate à Violência Doméstica, sediada na 7ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Criminal (DIAP) de Lisboa, pode estar a pôr em causa a assistência às vítimas de violência doméstica. De acordo com as informações recolhidas pelajunto de várias fontes judiciais, o cenário atual é descrito como de "completo afogamento" e sem gente que chegue para proteger as vítimas.