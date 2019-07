Confirmada está a presença de



Na passada segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa disse que, em novembro passado, em Paris, convidou formalmente Donald Trump para visitar Portugal, que lhe respondeu estar "muito interessado", retribuindo um encontro com o Presidente português em Washington, em junho do ano passado.



Contudo,



O gabinete do secretário de Estado para os Assuntos Consulares, Carl Risch, que visitou Lisboa esta semana, disse à Lusa que esta viagem não se prende com a preparação de uma eventual visita de Trump a Portugal, de que não tinha conhecimento, remetendo qualquer confirmação para a Casa Branca.



Carl Risch esteve esta semana em Lisboa e em Madrid, para observar as operações consulares e reunir com diplomatas portugueses e espanhóis para discutir matérias relacionadas com protocolos de emigração legal para os Estados Unidos.



Fontes do Governo norte-americano explicaram que a Casa Branca, na gestão de Donald Trump, tem por prática confirmar visitas a países estrangeiros com uma antecedência de duas ou três semanas.



Assim, se se confirmarem os rumores da visita no final de agosto, o Governo norte-americano apenas a deverá confirmar em meados desse mês.



O Governo polaco já confirmou que Donald Trump visitará a Polónia, aterrando a 31 de agosto em Varsóvia, para participar nas cerimónias que marcam os 80 anos da invasão da Alemanha nazi, em setembro de 1939, o que significa que no final de agosto o Presidente norte-americano estará na Europa.



A embaixada dos EUA em Lisboa não confirma a possibilidade de visita do presidente Donald Trump a Portugal, depois de o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa o ter formalmente convidado, em novembro do ano passado.Em declarações à Lusa, um porta-voz da embaixada disse que aquela representação "não está a planear uma visita do presidente Trump a Lisboa neste momento" e remeteu mais informação sobre viagens do presidente Trump para a Casa Branca.