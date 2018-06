Desconhece-se, para já, a origem das chamas que deflagraram num edifício perto da Estrada da Luz.

Um violento incêndio está a consumir uma zona habitacional nas Laranjeiras, em Lisboa. O fogo deflagrou num edifício de dois pisos: o inferior é uma oficina e, por cima, a habitação do proprietário. O fogo ainda está ativo na zona da cobertura.



Desconhece-se, para já, a origem destas chamas, que, segundo apurou o CM, deflagraram num edifício perto da Estrada da Luz, na capital. Ao que tudo indica, o fogo começou numa garagem, que se situa junto a um descampado com muitos veículos estacionados.



O fogo lançou o pânico entre os moradores mas não há vítimas a registar. No local estão 24 bombeiros, apoiados por 8 viaturas.







