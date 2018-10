Inspecção aponta arquivamentos de processos contra agentes da PSP "que, eventualmente, poderiam integrar crimes de abuso de poder".

Uma inspecção do Ministério Público em Julho de 2014 concluiu que houve uma série de arquivamentos de processos contra agentes da PSP "pela prática de factos que, eventualmente, poderiam integrar crimes de abuso de poder".



"Globalmente, a investigação não teve a exigência que aquele tipo de crimes exigiria, nomeadamente num contexto social etnicamente diversificado", lê-se na avaliação da actuação do MP na Amadora, inspecção feita por Alípio Ribeiro, magistrado e ex-diretor da PJ.



De acordo com a inspecção, a que o Diário de Notícias teve acesso, a procuradora do Ministério Público da Amadora chegou mesmo a arquivar um processo de agressões policiais por "insuficiência de prova" - quando o queixoso nem foi sujeito a um exame médico.



Noutro caso, após a denúncia de agressões, bastou a PSP alegar que o queixoso tinha ameaçado o agente para o inquérito ser prontamente arquivado. Outra situação referida pelo DN remonta a fevereiro de 2013: após a queixa de agressão, um "funcionário" inquiriu as testemunhas e apenas o queixoso "foi constituído e interrogado como arguido".



E os exemplos continuam no relatório: após um homem queixar-se a um "funcionário" de ter sido ameaçado com uma arma por um agente da PSP, o polícia participou contra o queixoso imputando-lhe "falsidade de declarações". A magistrada do MP responsável pediu para à PSP para se inquirir a testemunha. A inspecção considera essa medida "manifestamente desadequado", "face aos factos a investigar".



Apenas volvidos quatro anos, a conslusão da inspecção do Ministério Público foi divulgada. Nem a ex-Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, alguma vez respondeu se tinha sido realizada alguma auditoria às investigações naquela comarca. Ao DN, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República sublinha que se trata de "uma inspeção a uma magistrada que aí estava colocada" e que "não houve qualquer auditoria/inspeção aos serviços do MP da Amadora".



"Estas inspeções destinam-se a recolher informações sobre o trabalho e mérito dos magistrados, os quais são classificados em conformidade. Pela sua própria natureza e atendendo a que contém dados pessoais nominativos, trata-se de uma matéria que não é passível de divulgação pública", defende a mesma fonte.