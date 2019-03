PSP deteve, em Loures e Odivelas, três homens por violência doméstica. Todas as situações foram denunciadas pelas vítimas.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve, na terça-feira, na Pontinha, um homem de 45 anos por violência doméstica. Em comunicado, a PSP revela que o detido "ameaçou concretizar o homicídio do filho menor seguido de suicídio". Foi condenado a prisão preventiva.

No mesmo dia, as autoridades detiveram outro homem, de 54 anos, em Loures, por indícios do mesmo crime. Foi proibido pelo tribunal de contactar com a vítima e condenado à utilização de pulseira eletrónica.

No dia anterior, segunda-feira, através da Divisão Policial de Loures, a PSP deteve em Caneças, "em flagrante delito", um homem com 64 anos de idade "na sequência de uma chamada para agressões a decorrer". Foi aplicada ao detido a medida de coação de Termo de Identidade e Residência

"Em todas as situações, as vítimas iniciaram o contacto com esta Polícia, narrando episódios de agressão e ameaças de morte por parte dos suspeitos, levando de imediato à necessidade de investigação urgente e salvaguarda/protecção das vítimas por parte desta Polícia", refere a nota.