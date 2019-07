Vinte carros danificados em acesso à Ponte Vasco da Gama

A PSP está no local a regularizar o trânsito e a tentar impedir que haja mais condutores envolvidos. Aquele troço de estrada, de acordo com a PSP, está sob a alçada das Infraestruturas de Portugal, a qual, contactada pela agência Lusa, esclareceu que a junta de dilatação está a ser reparada e que está a proceder à limpeza do gasóleo derramado na estrada. Fonte da Infraestruturas de Portugal disse que vão ser analisadas as causas do ocorrido, e avaliados os prejuízos causados, através da abertura de um procedimento interno.

Uma falha numa junta de dilatação num dos acessos da Ponte Vasco da Gama provocou danos em cerca de 20 automóveis.O caso ocorreu perto das 16h00, na ligação para o Túnel do Grilo do IC 17/CRIL. Testemunhas relatam dezenas de carros parados com pneus furados e danos na carroçaria, com fonte da PSP a indicar à agência Lusa que um veículo pesado derramou combustível na estrada, o que provocou o condicionamento do trânsito nas duas vias mais à direita e o corte do acesso ao eixo Norte-Sul.