O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse em conferência de imprensa que "Rui Vitória continuará a ser o treinador e está comprometido com o Benfica" apesar de "nem todos na SAD" alinharem no mesmo sítio.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse em conferência de imprensa que "Rui Vitória continuará a ser o treinador e está comprometido com o Benfica" apesar de "nem todos na SAD" alinharem no mesmo sítio.



"Nem todos na SAD alinhamos no mesmo sítio mas depois da decisão tomada somos solidários uns com os outros", revelou o líder das águias. "Neste momento há descontentamento, os resultados não têm sido os melhores, mas é importante para o projecto que Rui Vitória continue", explicou. "A decisão foi muito amadurecida na noite e às 7h30 comuniquei ao Tiago Pinto numa primeira fase. Decisão depois estava tomada e só faltava Vitória chegar", continuou.



Aliás, a saída de Rui Vitória estava decidida até esta quarta-feira à noite, garante Luís Filipe Vieira. "Havia uma decisão tomada mas discuto e oiço, até dormi no Seixal e meditei bastante. Dormir foi muito pouco e às 7h30 comuniquei a decisão. Uma vez já disseram ‘Vieira isolado’ e no fim foi mesmo assim, chegámos em primeiro lugar isolados no Campeonato.



O líder do Benfica volta a segurar o seu treinador, apesar de toda a contestação de que esta tem sido alvo nas últimas semanas. A derrota em Munique contra o Bayern por 5-1 parecia ter sido a última gota de água, mas, após reuniões da SAD com o treinador na quarta-feira e na manhã desta quinta-feira, a opção foi pela continuidade do treinador na Luz.



Rui Vitória só deixará de ser treinador caso "acontença algum imprevisto". "Apesar de ontem um grupo de pessoas estar reunido, depois de reflexão entendi que ele [Rui Vitória] devia continuar. É o homem certo no lugar e vamos ver se o tempo dirá se tenho razão ou não", revelou. "Na minha opinião, vai ser o treinador até ao final da época a não ser que aconteça algum imprevisto. E deixe-me que lhe diga: Rui Vitória disse-me na reunião que nunca seria problema para o Benfica e que não queria nenhuma indemnização. Aliás, já se sabia que, caso saísse, continuaria a ser pago, ele e os adjuntos, enquanto estivesse desempregado", admitiu o presidente encarnado.



Recorde-se que Vitória reuniu-se com a SAD no Estádio da Luz após a chegada a Lisboa, vindo de Munique. Ao longo da manhã, surgiram vários relatos em como Vitória estava perto da saída do clube encarnado, que orienta desde 2015. Jorge Jesus foi dado como a opção mais provável para substituir Vitória.



A derrota sofrida contra o Bayern foi a oitava mais pesada do Benfica na Europa. Em 1999/2000, o clube encarnado perdeu por 7 bolas a zero com o Celta de Vigo.



"Jorge Jesus nunca foi contactado"



Nestes dias de incerteza quanto ao futuro de Rui Vitória, o nome de Jorge Jesus foi falado para o substituir. Contudo, Vieira garante que "Jorge Jesus nunca foi contactado". "Ninguém me pode proibir de falar com ele mas nunca foi mencionado por mim para ser o futuro treinador do Benfica. Agora, do futuro não posso saber, daqui a pouco posso cair ali para o lado, não sei", frisou.



"O empresário de Rui Vitória esteve comigo ontem, foi ao Seixal e hoje disse-lhe que não ia haver situação nenhuma. Alguns nomes que vieram hoje a público para poderem entrar de forma interina foram falados, nada mais do que isso. A decisão foi tomada. Não há ninguém que possa dizer que foi contactado, recebi sim muitas mensagens de treinadores disponíveis para vir para o Benfica e alguns até fiquei surpreendido, é sinal que estamos bem", concluiu.



(em actualização)