Um grupo de carteiristas terá atirado pedras contra um homem nas Portas do Sol, em Lisboa. E não é o único incidente: outro grupo de carteiristas terá assalto e violentado um motorista de tuk tuk.Os dois episódios de violência foram captados em vídeo - e estão agora a circular nas redes sociais. De acordo com o gestor da página de Facebook Carteiristas/Pickpocket/Lisboa, estes incidentes aconteceram nos dias 2 e 3 de Maio. Mas momentos como este acontecem diariamente: "Isto acontece todos os dias. Eu próprio vejo-o todos os dias quando saio do trabalho", explicou o gestor da página à SÁBADO.Veja os vídeos em causa:Dia 2 de Maio:Dia 3 de Maio:Contudo, a SÁBADO ainda não conseguiu confirmar a data dos vídeos. De acordo com o vídeo alegadamente de dia 3 de Maio, a Polícia Municipal terá estado no local. A SÁBADO procurou confirmar ambos incidentes junto das autoridades municipais, mas o gabinete competente tinha o telefone desligado.Já fonte oficial da PSP esclareceu que não tem registos do ocorrido. "Das duas uma: ou a polícia não foi chamada ou ninguém apresentou queixa", frisou à SÁBADO.O problema dos carteiristas em Lisboa não é novidade. Em Lisboa, desde o início do ano, segundo fonte da PSP à SÁBADO , até ao fim da semana passada, tinham sido registadas cerca de 3 mil queixas por furto de carteiristas e "de oportunidade" só contra turistas – e o número tenderá a subir, uma vez que estes foram meses de Inverno. Ainda segundo a mesma fonte, em média cada furto "vale" cerca de 700 euros.