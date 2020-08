Vídeo de romaria em Viana do Castelo retirado por denúncias de racismo

Um vídeo promocional para a Romaria de Nossa Senhora d'Agonia, em Viana do Castelo, e criado pela escola de dança Arte em Movimento foi retirado do Facebook e do Instagram devido a várias denúncias de racismo. Escola diz-se espantada e sem perceber o porquê de o vídeo ter sido retirado. Vídeo continua no YouTube."Recebemos uma notificação do Instagram a dizer que o vídeo tinha sido retirado por várias denúncias de racismo, foi única e exclusivamente essa a informação que nos deram", explicou a diretora da Arte em Movimento, em declarações ao jornal O Minho , acrescentando ainda que já contestou a decisão do Facebook."Quando há denúncias em número considerável, o Facebook remove o conteúdo e, só após contestação, reavalia. Pedimos mais informações, para tentar perceber onde está o racismo neste vídeo e qual a justificação para o terem retirado. A única informação que temos é que ia ser reavaliado e até à data aguardamos alguma resposta", disse ainda a diretora que lembra que houve comentários ao vídeo que criticaram a utilização da canção "Stand Up", de Cynthia Erivo para o filme Harriet, de 2019, sobre a abolicionista Harriet Tubman."Entre 500 mil comentários que temos maravilhosos, há ali uns 20 que fazem alusão à música. É uma crítica completamente destrutiva e estávamos completamente surpresos", sublinha Susana Domingues, considerando que essas pessoas "estão a fazer uma interpretação totalmente errada do sentido desta música" e que o grupo apenas a utilizou porque passa a iadeia de "uma força de união".O vídeo mostra vários bailarinos em diversos cenários e com roupas tradicionais a dançarem ao som da canção "Stand Up".