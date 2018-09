A Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios (ANVETEM) considerou "impossível" cumprir a lei que proíbe o abate de animais e, ao mesmo tempo, a obrigatoriedade de recolha dos mesmos.Em declarações à agência Lusa, Ricardo Lobo, membro da ANVETEM, falou sobre o final do prazo de dois anos para adaptação à lei que determina a proibição de "abate ou occisão de animais em centros de recolha oficial". O representante considerou ser "impossível" cumprir até dia 23 de Setembro - quando o abate passa a ser proibido - a recolha de todos os animais abandonados na rua sem que ocorram abates.

"Ou recolhemos e para isso temos de abater - porque, de facto, o número de animais é estupidamente absurdo e muito maior do que a capacidade de adopção - ou então vamos deixar os animais na rua. Isto é uma questão meramente de opção", disse. "Por um lado, temos dois decretos-lei que obrigam os municípios a recolher os animais da rua e depois temos agora uma lei que impede o abate e os municípios têm de ver. As duas são impossíveis de cumprir ao mesmo tempo, portanto uma destas disposições legais vão ter de incumprir. Têm de escolher qual".

Segundo o médico veterinário municipal, num ano chegam "cerca de 60.000 animais aos centros de recolha oficiais", quase todos cães. São adoptados, em média, 14.000.

"O número de 14.000 animais adoptados já nos parece um número bastante elevado, bom e razoável. Mais do que isso, em termos de adopção, as famílias portuguesas não conseguem atingir, não têm capacidade de adopção para 60.000 animais num ano, replicando isto todos os anos, porque é uma situação que se repete", explicou Ricardo Lobo.

Segundo dados da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), em 2017 foram abatidos cerca de 10.000 cães nos canis municipais de Portugal continental e foram adoptados 14.000 - o que gerou uma diferença de 10.000 cães, que ocupam actualmente os centros de recolha.

Para ANVETEM, a solução passará por "combater o número absurdo" de animais vadios. "É possível deixar de abater animais nos canis municipais, é preciso é fazer um trabalho grande, um plano estratégico para combater isto, de facto, e encarar isto como um todo através da sociedade. Não são os municípios que têm de se preparar. Não são os municípios que abandonam os cães, temos de deixar de culpar o Estado por tudo, não são as autarquias e os municípios que são culpados dos animais que andam na rua. Temos é que entender isso, que isto é um problema de todos, um problema social nosso, cultural", ressalvou o responsável.

Quem beneficia com a lei?

Os médicos veterinários dos municípios afirmam que a proibição do abate dos animais "serve os municípios que nunca cumpriram" e que vão continuar a não recolher animais das ruas, causando problemas para a saúde pública.

"Isto vai servir ainda para que muitos daqueles municípios que nunca cumpriram e nunca tiveram centros de recolha oficiais (CRO) agora já terem uma desculpa para dizer que não vale a pena ter, porque de facto não vale a pena ter nada com uma lei deste género, no quadro actual e com o número de animais que nos chegam. Não adianta ter um CRO porque não consegue resolver", disse Ricardo Lobo.



Com Lusa.