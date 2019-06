O número 6 da Rua da Saudade escondia um pequeno tesouro arqueológico: a pouco mais de 50 centímetros de profundidade, um pavimento de um templo romano foi descoberto em Lisboa, o primeiro achado do género na capital – ou Felicitas Iulia Olisipo, o seu nome na Antiguidade Clássica. A notícia foi dada pelo Teatro Romano de Lisboa.

A descoberta foi feita por acaso: resultaram de uma intervenção arqueológica num edifício privado, que visava transformar o interior de um rés de chão numa garagem. Dada a proximidade com o Teatro Romano, um monumento classificado, os trabalhos de escavação foram realizados por uma equipa do Museu de Lisboa -Teatro Romano, uma medida obrigatória sempre há movimentos deste género perto de locais de potencial valor arqueológico.

"Na verdade, não se pode dizer que foi encontrado o pavimento. O que se encontrava conservado, sendo menos impactante, é bastante mais curioso. O que se conservou, em perfeito estado de preservação, foram os negativos deixados pelas placas de pedra na argamassa ainda fresca, aquando da colocação das pedras. Os motivos geométricos que as placas formavam eram bastante elaborados, integrando motivos centrais delimitados por lajes retangulares", informa Lídia Fernandes, coordenadora do Teatro Romano, num comunicado enviado à SÁBADO.

A sorte não acabou por aqui. Segundo a arqueóloga, "não sabendo nós que pedras foram utilizadas tivemos a sorte de os pedreiros romanos terem aproveitado os desperdícios do talhe das lajes para nivelar o terreno onde as placas foram colocadas. Neste momento, temos identificados mais de 30 'litotipos', isto é, tipos distintos de pedra".

Este pavimento, ao qual se dá a designação de opus sectile não é usual e há poucos exemplos em Portugal. No país, o único preservado localizado precisamente no Teatro Romano. Foi construído através da técnica de ornamentação arquitetónica sectile, que "consiste no recobrimento de superfícies com placas de mármore ou outros materiais pétreos, cortados em formas geométricas, vegetais ou figuradas, formando composições ornamentais (definição utilizada por Esther Pérez Olmedo em Revestimientos de opus sectile en la Península Ibérica). O pavimento agora reconhecido é bastante mais interessante que o do teatro, sendo os motivos mais elaborados e os tipos de pedra mais diversificados", lê-se no comunicado.

Graças a esta descoberta, mais a identificação de outra estrutura em 1987 por Irisalva Moita no edifício contíguo, "possibilita a interpretação de estarmos em presença de um templo. O melhor paralelo pode ser dado pelo próprio teatro de Marcelo, em Roma, inaugurado a 13 d.C. e onde, ao lado, foi construído um templo dedicado a Apolo com um pavimento semelhante ao agora encontrado em Lisboa", afirma Lídia Fernandes.

De acordo com a nota do Teatro Romano, o proprietário do imóvel decidiu adaptar o projeto de engenharia e arquitetura "de forma a que as estruturas romanas não sofressem qualquer afetação" e optou pelo processo de pela musealização de uma área do pavimento romano, processo acompanhado pelos técnicos do museu.