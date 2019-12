A escultura "A Linha do Mar", de Pedro Cabrita Reis, foi vandalizada este domingo em Leça da Palmeira. Inaugurada no Farol da Boa Nova a 15 de dezembro, a estrutura com vigas de ferro viu serem pintadas as palavras "vergonha", "isto é Leça" e "300 mil €", em referência ao valor que a obra custou à Câmara Municipal de Matosinhos.

Nas redes sociais, a autarca Luísa Salgueiro afirmou que "o investimento na cultura está longe de ser consensual e é perfeitamente respeitável que as pessoas tenham a opinião" mas que "a política cultural é determinante para combater a intolerância".

Matosinhos acordou hoje com mais um ato de vandalismo. Infelizmente, não é nenhuma novidade. Em 2015, foi destruído o... Publicado por Luísa Salgueiro em Domingo, 29 de dezembro de 2019

De acordo com informações disponíveis no portal dos contratos públicos (BASE) a aquisição da obra e o trabalho custou à Câmara Municipal de Matosinhos um total de 307.500 euros. Ao Público, o artista Pedro Cabrita Reis refere que o incidente é "uma manifestação de extrema-direita", que escolheu utilizar a sua escultura como "pedra de arremesso".