A carregar o vídeo ...

A esquadra de Cruz de Pau, no Seixal, vai receber esta sexta-feira uma visita de André Ventura , líder do Chega , movimento que já entregou no Tribunal Constitucional as assinaturas necessárias para iniciar o processo de formalização enquanto partido.o ex-autarca de Loures, eleito pelo PSD, pretende "demonstrar solidariedade com os policias que são recorrentemente chamados ao Bairro da Jamaica para serem agredidos ou apedrejados". Ventura está a acordar os detalhes da visita com o comando policial, que deverá acontecer da parte de tarde desta sexta-feira.Ventura diz que quer "visitar as instalações policiais para que todos fiquem a saber as reais condições em que estes homens e mulheres trabalham, muitas vezes com salários e condições de trabalho miseráveis." "Esta visita serve essencialmente para mostrar ao mundo que a razão está do lado dos homens e mulheres que nos defendem e que não há nem pode haver neutralidade nesta matéria", salienta.Recorde-se que, na manhã de dia 20 de Janeiro, circulou nas redes sociais um vídeo gravado no local revela a violência policial do episódio, tendo os agentes agredido uma série de moradores. A polícia tinha sido alertada para "uma desordem entre duas mulheres" no Bairro da Jamaica e deslocou para o local uma equipa de intervenção rápida da PSP de Setúbal.Segundo a PSP, um grupo de homens reagiu à intervenção dos agentes da polícia quando estes chegaram ao local, atirando pedras. No incidente ficaram feridos, sem gravidade, cinco civis e um agente da PSP que foram assistidos no Hospital Garcia de Orta, em Almada. A PSP abriu um inquérito para "averiguação interna" sobre a "intervenção policial e todas as circunstâncias que a rodearam".Foram cometidos abusos policiais contra os moradores do bairro da Jamaica? Ventura diz que "só no inquérito se poder vir a demonstrar se e que abusos foram cometidos". "Um bairro que recorrentemente chama os agentes policiais para os agredir e onde frequentemente os carros das autoridades são recebidos à pedrada, só se pode responsabilizar a si por eventuais episódios de violência."Entretanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o líder da Aliança, Pedro Santana Lopes, já fizeram as respetivas visitas aos moradores do Bairro da Jamaica. Ventura critica a visita do chefe de Estado: "A visita de Marcelo Rebelo de Sousa deu um péssimo sinal ao país: que o Presidente prefere estar do lado dos agressores do que dos polícias."