André Ventura reagiu à investigação da SÁBADO sobre as contratações da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (PS), em Lisboa, a militantes socialistas de Mafra.

Ventura reage a contratações do PS: "Mostra o polvo de interesses em que se tornou a política portuguesa"

O líder do Chega reagiu esta noite, em Vila Viçosa, à investigação da SÁBADO que detetou uma teia de contratações entre o PS de Mafra e a junta mais central de Lisboa - Santa Maria Maior, liderada por Miguel Coelho, membro da comissão nacional do PS e deputado na Assembleia da República durante 25 anos.





"Mostra o polvo de interesses em que se tornou a política portuguesa. É tudo o que nós temos de combater", defendeu André Ventura.De acordo com a investigação dadesde 2016, a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior contratou 19 empresas de Mafra, várias estão em nome de militantes do PS. Entre ajustes diretos e avenças, os contratos totalizam mais de um milhão de euros. Tal como aavançou, nesta junta de freguesia está instalada uma rede de ex-candidatos autárquicos de Mafra.Para além de Sérgio Santos, deputado municipal em Mafra e coordenador do Gabinete de Manutenção, Património e Compras na Junta de Santa Maria Maior, neste órgão autárquico trabalham ainda o ex-candidato à câmara municipal de Mafra pelo PS, Renato Santos, o seu irmão e outros sete candidatos da mesma vila, situada a 20 quilómetros de Lisboa.