Faturas que Ventura mostrou no Parlamento não tinham coletes anti bala

André Ventura exibiu, na semana passada, faturas que mostravam, alegadamente, provas de que era verdade que os polícias portugueses eram obrigados a comprar os próprios coletes antibala. No entanto, nas faturas que apresentou no Parlamento não constava nenhum colete.André Ventura mostrou vários talões de compras alegadamente feitas por polícias, mas ao entregar as 56 faturas ao Público, nenhuma referia a compra destes coletes. Segundo o jornal diário constavam destes documentos 328 bens que terão sido adquiridos por agentes das forças de segurança. "Polícias a comprarem algemas, coletes e gás pimenta devia envergonhar qualquer Governo", tinha acusado Ventura no debate de 13 de novembro. Nos talões consultados, existem referências à compra de 34 pares de algemas apenas, nenhuma referência a coletes ou gás.Os objetos mais comuns na lista são porta-chaves, porta-algemas, porta-bastão ou porta-luvas, bem como fiadores.As 56 faturas compreendem um período de dois anos e meio — entre maio de 2017 e novembro de 2019 — e são todas referentes a uma loja de Alter do Chão: a Pavaludi – Fardas e Acessórios. Ventura tinha dito que as faturas que mostrava eram de polícias de todo o país. "Estão aqui, são do país inteiro e deviam envergonhar qualquer democracia. Estão aqui faturas de algemas, de coletes e de tudo o mais que o senhor primeiro-ministro disse que não existia", disse Ventura na Assembleia, empunhando os papéis, informando que os deixaria para consulta dos restantes partidos.Quando confrontados com este facto, o assessor do Chega enviou ao jornal Público novas faturas, uma delas com a referência à compra de um colete anti-bala.As forças de segurança recebem mensalmente uma "comparticipação na aquisição de fardamento" que equivale a 50 euros. No final do ano são 600 euros para gastar em fardamento - ao todo são 60 artigos, entre os quais sapatos, saias, calças, suspensórios, luvas, meias, cintos, camisolas e camisas, calções e boinas, equipamentos que compõe boa parte dos elementos descritos nas faturas. O fardamento está definido em Diário da República