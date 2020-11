Ventura multado por discriminar ciganos

A verdade acaba sempre por prevalecer. Quase 90% da comunidade cigana vive de 'outras coisas' que não o seu próprio trabalho. Enquanto não perceberemos que há aqui um problema estrutural, ele continuará a crescer descontroladamente. pic.twitter.com/VA18HbxSmB — André Ventura (@AndreCVentura) August 21, 2020

O presidente do Chega, André Ventura, foi multado em 438,81 euros por discriminar ciganos, numa publicação em agosto na rede social Facebook, sentenciou a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), avança a agência Lusa.André Ventura ainda pode ser ouvido ou deixar correr o processo até ao Ministério Público, o qual deduzirá ou não uma acusação. No pior dos cenários, está em causa um crime de discriminação racial, cuja pena máxima é de cinco anos de prisão.Em causa está um texto em que o candidato à Presidência da República afirmava que "90% da comunidade cigana vive de "outras coisas" que não o próprio trabalho". O deputado citava um estudo de 2014 que mostrava que uma grande parte da comunidade cigana em Portugal auferia dinheiro de Rendimento Social de Inserção (RSI)Segundo o estudo citado por Ventura nessa publicação, 34,8% dos inquiridos indicam que a sua principal fonte de rendimento é o RSI e que 9,5% viviam do seu trabalho. Mais de um terço dos inquiridos (que incluía jovens entre os 16 e os 25 anos) estava ainda a cargo da família e apenas 3,9% dependiam da pensão ou da reforma. Outros 3% tinham como maior fonte de rendimento subsídios temporários (como desemprego ou doença) e apoios sociais e cerca de 2% tinha como principal fonte de rendimento os "biscates". A maioria dos idosos com mais de 65 anos vive de pensões, como a grande maioria dos portugueses desta idade.Ainda segundo esse mesmo relatório, a faixa etária em que mais pessoas dependem do RSI é entre os 25 e os 34 anos e que quanto mais elevada a escolaridade, menos dependentes de subsídios são as comunidades. Segundo o primeiro estudo nacional sobre as comunidades ciganas em Portugal, com o levantamento dos dados a ser feito a partir das autarquias, a comunidade cigana em Portugal é de 37 mil pessoas, sendo que cerca de 90% não tem o 3.º ciclo do ensino básico e o RSI foi um fator que os fez regressar à escola.Já estudos da Universidade Aberta e do Instituto Universitário de Lisboa, publicados em 2015 revelavam que "só 15% depende do trabalho para viver" e que "mais de metade depende para viver" do RSI.A denúncia do texto de André Ventura foi feita pelo Alto Comissariado para as Migrações, que terá recebido uma denúncia contra o deputado. O Alto Comissariado para as Migrações acusa o deputado de ter publico os quadros estatísticos "retirado do seu contexto e com o objetivo de atingir as comunidades ciganas". Uma conduta "discriminatória e hostil" e um discurso "ofensivo".Ainda esta segunda-feira, numa entrevista com Miguel Sousa Tavares, o deputado único do Chega voltou a abordar a "subsidiodependência" da comunidade cigana em Portugal, afirmando que "há sobre a comunidade um pendor de considerações que não acho que se possa abarcar a todos mas podem aplicar-se a quase todos".Em 2017, a Segurança Social teve uma despesa de 344 milhões de euros em Rendimento Mínimo Garantido e RSI, representando menos de 1% dos 34 mil milhões de receita da Segurança Social nesse mesmo ano.Um estudo realizado pelo Instituto da Segurança Social relativo a dezembro de 2008 estimou que existiam 5.275 famílias ciganas beneficiárias do RSI, o que correspondia a 21.100 beneficiários, perfazendo um peso de apenas 3,9% relativamente ao total das famílias beneficiárias do subsídio.Com Diogo Camilo e Lusa