O deputado e presidente do Chega, André Ventura, assinou uma diretiva que prevê suspensão para "qualquer militante ou dirigente, nacional, distrital ou local, que publicamente, em espaços de imprensa ou redes sociais, de qualquer tipo, denegrir os órgãos do partido, distritais ou nacionais, ou lançar qualquer tipo de consideração sobre os mesmos, mesmo que em defesa própria ou de terceiros"."A referência ofensiva a membros ou dirigentes do partido, seja em que contexto for, incluindo de defesa pessoal ou de terceiros, em detrimento de ser feita nos órgãos proprios, implica a imediata suspensão de todos os cargos e funções, bem como da militancia, pelo mínimo de 30 dias", lê-se na diretiva publicada no dia 1 de dezembro.A diretiva do partido está em vigor desde dia 2 de dezembro e, de acordo com o documento, visa acabar com "todas as publicações de militantes que se destinem a continuar este permanente clima de guerrilha interna, que favorece os que querem perpetuar a confusão interna e destruir o Chega."Até ao momento, André Ventura não respondeu às questões enviadas pela, mas outra fonte da cúpula do Chega explica que o objetivo desta lei é "arrumar a casa". "Isto é como os problemas de um marido e mulher: tudo resolve-se dentro de casa, não na rua [como as redes sociais e imprensa]", concretiza.O problema é que muitos militantes queixam-se da inação do Conselho de Jurisdição, o órgão do partido competente para resolver questões internas, tendo no último congresso sido apresentadas à mesa cinco moções de desconfiança e censura contra o organismo dirigido por Fernanda Marques Lopes. Por exemplo, há dentro do partido vários pedidos de impugnação de eleições distritais por analisar, assim como a suspensão de membros ligados a movimentos extremistas, entre outros casos.Não é a primeira vez que o líder do Chega mostra vontade de acabar com manifestações nas redes sociais de militantes e dirigentes locais do partido. Em mensagem via Whatsapp às lideranças do partido em abril, André Ventura disse querer uma "clarificação interna": "Os ratos têm de abandonar o Chega e vão fazê-lo nem que seja a última coisa que eu faça", lê-se na mensagem enviada via Whatsapp, a que a SÁBADO teve acesso. Em fevereiro Ventura já tinha comunicado "cansaço" de ler criticas de militantes nas redes sociais. Noutra mensagem, enviada a 24 de fevereiro e a que a SÁBADO teve acesso, o líder critica "o que faz uma grande parte do partido": "Andar nas redes sociais a lançar lama sobre outros, a responder ou a fazer provocações, ou a policiar. (…) Controlem-se."