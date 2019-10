Venda de passes em Lisboa dispara em setembro

O número de passes vendidos na Área Metropolitana de Lisboa (AML) no mês de setembro aumentou 25,5%, face ao período homólogo de 2018, tendo totalizado 723.129. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pela AML, "o mês de setembro foi o mês que totalizou mais vendas de passes desde a implementação do novo sistema tarifário", que teve início a 1 de abril, com a criação dos novos passes Navegante (Metropolitano, Municipal, +65 e 12 anos), a que mais tarde se juntou o título Família.





Dos mais de 723 mil passes, a maioria (61%) diz respeito ao Navegante Metropolitano, seguindo-se o Navegante Municipal, que representa 16% do total. O Navegante +64 pesa, por seu lado, 14% do total e o Navegante Família, que entrou em vigor em agosto, 2%, cabendo os restantes 7% a outros passes.A AML, que salienta que estes dados de adesão ao novo sistema tarifário são valores provisórios, lembra ainda que no primeiro trimestre deste ano o número de passes vendidos já apresentava um crescimento médio de 4,8% em relação ao período homólogo do ano anterior.Em abril, o primeiro mês do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes, foram vendidos na AML 625 mil passes, número que cresceu para quase 688 mil em maio.Em agosto esse número recuou para 584 mil, crescendo em setembro, mês em que se iniciou o período escolar, para mais de 723 mil.De acordo com a mesma nota da AML, a venda de cartões Lisboa Viva (o suporte físico necessário para o carregamento dos passes Navegante), face ao período homólogo de 2018, aumentou 34%, "o que significa que continua a haver, todos os meses, novas adesões, que se traduz em cada vez mais utilizadores frequentes do serviço público de transporte de passageiros", sublinha.