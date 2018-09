O incêndio chegou a ser combatido por 42 operacionais, apoiados no terreno por 16 veículos, da GNR e dos bombeiros.

Pelo menos seis veículos ficaram danificados na sequência de um incêndio que deflagrou às 05:00 num parque de estacionamento subterrâneo no centro de Monchique, disse à Lusa fonte da protecção civil.



De acordo com o Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) de Faro "cerca de seis a sete veículos ficaram danificados" no incêndio.



"O fogo foi dominado por volta das 06h30", acrescentou a mesma fonte.



O incêndio chegou a ser combatido por 42 operacionais, apoiados no terreno por 16 veículos, da GNR e dos bombeiros.



A GNR de Monchique afirmou à Lusa que "não há quaisquer feridos a registar".