A população de lince-ibérico do Vale do Guadiana continua a crescer. Recentemente, n

asceram dez novas crias de lince ibérico, confirmou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Em vídeo, o ICNF mostra algumas das novas crias a deslocarem-se com a mãe.Os "novos habitante" do Vale do Guadiana têm cerca de dois meses de idade e todos apresentam boas condições físicas, destaca o ICNF em comunicado. As crias provêm de três fêmeas libertadas pelas autoridades."O facto de todos os pequenos linces estarem vivos aos dois meses de idade e já se encontrarem a acompanhar a mãe, reflete a boa qualidade da zona de reintrodução, especialmente no que diz respeito à abundância de presas, mas também da grande capacidade demonstrada pela fêmea Lluvia para cuidar da sua prole", escreve o ICNF em comunicado.Segundo as previsões do ICNF, terão nascido no Vale do Guadiana 30 crias de lince ibérico desde o início de 2019, número que se traduz num ligeiro aumento relativamente ao ano anterior.