O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, informou que a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech contra a covid-19 é eficaz contra a nova variante do SARS-CoV-2 que foi inicialmente detetada no Reino Unido.Esta variante mostrou ter maior facilidade em introduzir-se no corpo humano, mas não se revelou mais perigosa para a saúde do hóspede do vírus do que as centenas de outras variantes que foram detetadas até agora.A variante tem dezassete mutações, algumas delas na proteína do novo coronavírus cujo material genético é a substância ativa desta vacina. O surgimento destas alterações levou a comunidade científica a questionar-se se as vacinas em desenvolvimento e distribuição neste momento são eficazes contra a nova estirpe. Mas Lacerda Sales, esta mutação específica não afeta de forma alguma o funcionamento da vacina. "É uma variante que tem a ver com uma proteína do vírus, não interfere com a vacinação, ou seja, a vacina é efetiva também para essa e para outras variantes, com certeza", explicou o governante no Hospital do Espírito Santo de Évora, onde arrancou esta terça-feira a vacinação contra a Covid-19.Apesar de maior parte dos cientistas estarem de acordo de que esta variante não será resistente à vacinas, os estudos científicos ainda estão a decorrer.São para já 18 os casos detetados na Madeira da nova estirpe do SARS-CoV-2 encontrada no Reino Unido. Todos os casos detetados foram importados. Ainda não foram detetados novos casos em Portugal continental, mas um dos casos importados veio da região de Lisboa e Vale do Tejo.Estes casos da nova estirpe do coronavírus foram detetados através de análises genéticas feitas pelo Instituto de Saúde Ricardo Jorge a um conjunto de casos registados na Região Autónoma nos últimos meses.