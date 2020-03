Os acontecimentos verificados no jogo entre o V. Guimarães e o FC Porto, com o caso de racismo contra Marega no topo da lista, valeram multas num total de 17.941 euros aos minhotos, bem como a confirmação de um processo disciplinar pelos cânticos injuriosos contra o avançado maliano dos dragões.O valor divide-se entre 4.017 euros por engenhos pirotécnicos, 3.392 pela deflagração de tochas e outros objetos na bancada do FC Porto - Vitória é punido na qualidade de organizador do jogo -, 2.678 por uma troca de tochas entre adeptos dos dois clubes, 7.140 pelo arremesso de cadeiras e €714 por cânticos contra Marega e Marchesín.Um bolo ao qual acresce, tal como referido anteriormente, um processo disciplinar confirmado pelo episódio de racismo contra o camisola 11 portista.Já o FC Porto irá pagar um total de 9.308 euros pelos factos ocorridos nesse encontro, os quais de dividem em 3.188 por pirotecnia, 5.100 pelo arremesso de garrafas, cadeiras e pirotecnia, e 1.020 pelo arremesso de cadeira para as bancadas vitorianas.

Este conselho confirmou ainda o processo disciplinar ao clube vimaranense devido a insultos racistas ao futebolista maliano do FC Porto Moussa Marega. Este processo disciplinar já tinha sido anunciado em 18 de fevereiro pela FPF.

O avançado do FC Porto recusou-se a permanecer em campo, ao minuto 71 do jogo, após ter sido alvo de cânticos racistas por parte dos adeptos da formação vimaranense, numa altura em que os 'dragões' venciam por 2-1, resultado com que terminou o encontro.

Depois de pedir a substituição, Marega, que já alinhou no emblema minhoto e tinha marcado o segundo golo dos 'azuis e brancos', dirigiu-se para as bancadas do recinto vimaranense, com os polegares a apontarem para baixo, situação que originou uma interrupção do jogo durante cerca de cinco minutos.

Vários jogadores do FC Porto e do Vitória de Guimarães tentaram demovê-lo, mas Marega mostrou-se irredutível na decisão de abandonar o jogo, tendo acabado por ser substituído por Manafá.

