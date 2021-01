Urnas nas escolas vão estar em ginásios, refeitórios ou auditórios

Centenas de milhares de portugueses votam em escolas. Desde escolas primárias, a EB 2 e 3 e escolas secundárias espalhadas pelo país. São centenas as salas de aulas utilizadas para votar, mas este ano há alterações.

"O que nos pedem sempre são os espaços, as salas, e este ano estão a pedir auditórios mais amplos", explica Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas. A solução pode passar por colocar as cabines de voto nos ginásios, auditórios, ou refeitórios.

Esta não é uma solução nova, há muitas escolas que optam por ter as cabines de voto nestes espaços há vários anos. Mas Filinto Lima acredita que uma outra solução pode ser a abertura de mais espaços, para dividir os eleitores por vários espaços, não os concentrando a todos na mesma sala de aula, por exemplo.

A SÁBADO tentou perceber se a Direção-Geral da Saúde (DGS) tinha elaborado planos para que as votações fossem mais seguras, mas ao contrário do que aconteceu com o Avante, ou as celebrações em Fátima, não há planos elaborados pela DGS para as eleições. As tácticas a adoptar são as que Eduardo Cabrita, o Ministro da Administração Interna referiu este domingo.

O MAI começou por revelar que haverá mais mesas de voto e que os habituais 1.500 vão ser reduzidos para mil, sendo necessária a abertura de mais 2.800 secções de voto em comparação com as eleições legislativas de 2019. Serão cerca de 13 mil no total.

Outra novidade é a necessidade de levar a própria caneta. Em vez de ter a típica caneta agarrada por um fio na cabine de voto, cada cidadão terá de levar a sua própria esferográfica que o irá ajudar a escolher o seu candidato.

"O que está feito nesta área visa no fundo garantir que ir a uma secção de voto seja tão seguro como ir à escola, mais seguro do que ir a um supermercado ou ao restaurante", referiu o ministro da Administração Interna.

Todos os concelhos do país receberam material de protecção individual contra a covid 19, como máscaras, luvas, viseiras ou álcool gel.





Voto alargado e nos lares

O voto antecipado em mobilidade foi alargado a todos os cidadãos, sem que seja necessário apontar uma causa para o requisitar. O período para os eleitores se registarem estará aberto até dia 14 deste mês.

A inscrição pode ser feita por via eletrónica aqui e a votação decorrerá no dia 17 de janeiro, domingo.

Nos lares, os utentes podem pedir o voto antecipado e nos dia 19 e 20, equipas compostas por funcionários municipais, representantes das candidaturas e agentes das forças de segurança vão deslocar-se a estas instituições para recolher os votos.

Os votos serão recolhidos por "equipas organizadas pelas autarquias" com o apoio da Administração Eleitoral e também das forças de segurança, que se deslocarão aos lares, referiu ainda Eduardo Cabrita.

As eleições estão marcadas para 24 de janeiro com as urnas abertas entre as 8h e as 19h em todo o território nacional. Há sete candidatos nestas eleições (Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, André Ventura, Marisa Matias, João Ferreira, Tiago Mayan Gonçalves e Vitorino Silva), mas haverá oito nomes no boletim, já que constará também o nome de Eduardo Nelson Baptista, que não foi admitido a votação devido à falta de assinaturas.