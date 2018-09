Um quinto dos médicos nos serviços de urgência dos hospitais públicos tem mais de 55 anos, tendo já atingindo a idade que lhes permite pedir dispensa integral desse serviço. Contudo, de acordo com o Jornal de Notícias, os mesmos profissionais mantêm-se nos serviços por "solidariedade", para dar resposta às necessidades dos hospitais.Segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) referentes a Junho, citados pelo JN, 2.549 dos 12.789 médicos especialistas que fazem urgências têm mais de 55 anos. Ou seja, 19,93% do total. Só 1.637 pediram dispensa, o que representa 12,8% do número total dos médicos que têm a idade necessária.O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, frisam que muitos destes médicos aceitam continuar a fazer turnos diurnos e nocturnos nas urgências para dar resposta às necessidades dos pacientes.