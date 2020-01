A urgência do Hospital Fernando Fonseca - Amadora Sintra - está este sábado com constrangimentos. Segundo apurou o Correio da Manhã, o

s utentes foram aconselhados a recorrer a unidades de saúde mais próximas. Na origem do problema estará a forte afluência devido a infeções respiratórias e gripes.

De acordo com o site do Ministério da Saúde, que disponibiliza os tempos de espera hospitais públicos, os doentes com pulseira verde estão com cerca de oito horas de espera. Já os doentes com pulseira amarela podem esperar cerca de quatro horas para serem atendidos.(em atualização)