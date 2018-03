Feliciano Barreiras Duarte só saberá se tem de frequentar as aulas de doutoramento a 21 de Abril. A Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) vai criar um grupo de trabalho, integrado por Constança Urbano de Sousa (ex-ministra da Administração Interna), que elaborará um parecer sobre o currículo do ex-secretário-geral do PSD.

Constança Urbano de Sousa

Duarte foi dispensado das aulas de doutoramento devido ao seu percurso profissional: mas a UAL quer saber se se o estatuto de visiting scholar na Universidade de Berkeley, que não correspondia à verdade, teve muita importância nessa decisão. Se se concluir que sim, Duarte terá de ir para a sala de aulas.









A Comissão Científica de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa reuniu na terça-feira, dia 20 de Março, para decidir o futuro de Feliciano Barreiras Duarte, doutorando na UAL desde 2015. Daí saiu a decisão de um grupo de trabalho elaborar um parecer a apreciar pela Comissão Científica, depois da Páscoa, a 18 de Abril.

No dia 21, o parecer chega ao Conselho Científico, o órgão máximo deliberativo da UAL liderado por Armindo Saraiva Matias. Só aí será tomada a decisão final e Feliciano Barreiras Duarte saberá se tem de voltar às aulas.





A fabulosa vida de estudante de Barreiras Duarte Feliciano Barreiras Duarte, secretário-geral do PSD de Rui Rio, pediu em 2008 um parecer sobre uma eventual incompatibilidade de um doutoramento em Berkeley e receber duas bolsas, enquanto deputado na Assembleia da República.





Quem está no grupo de trabalho?

Cada uma das áreas de doutoramento em Direito da Universidade Autónoma estará representada neste grupo.

Constança Urbano de Sousa, da área do direito público e orientadora de doutoramento de Barreiras Duarte, vai colaborar no parecer.

Ruben Bahamonde, o adjunto do Director do Departamento de Direito da UAL, também entra no grupo, bem como Fernando Silva, da área das ciências jurídico-criminais.





Barreiras Duarte vive em Lisboa mas recebeu subsídio como se morasse no Bombarral Durante dez anos, Feliciano Barreiras Duarte recebeu subsídios indevidos do Parlamento, avança este sábado o Observador. O secretário-geral do PSD deu a morada de casa dos pais, no Bombarral, para o cálculo de ajudas de custo na Assembleia da República quando, durante nove desses dez anos, vivia na Avenida de Roma, em Lisboa.