O número de candidatos ao ensino superior público registou uma quebra de 9% relativamente ao registado na mesma altura do ano passado. Após quatro anos de crescimento, os responsáveis do sector acreditam que haverá uma quebra na procura e apontam os exames nacionais como o principal motivo desta descida, avança o Público.

Segundo as estatísticas da Direcção-Geral do Ensino Superior, até à meia-noite de segunda-feira tinham sido submetidas 34.390 candidaturas ao ensino superior para o próximo ano lectivo – menos 3.324 do que no período homólogo.

Durante todos os dias do concurso, que começou a 18 de Julho e termina dentro de uma semana, o número de candidatos tem sido inferior ao do ano passado.

Responsáveis do sector, contactados pelo diário, acreditam que no final do concurso haverá entre 4000 e 5000 candidatos a menos comparativamente ao ano anterior. João Guerreiro presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, considera esta quebra "muito grande". "Isto tem que ser analisado com calma", disse.



João Guerreiro adianta algumas hipóteses que podem explicar o fenómeno, como o aumento do número de estudantes no ensino profissional. "É cada vez mais urgente a necessidade de encontrar uma via de acesso para os estudantes do profissional", explicou o responsável.

Além desta problemática, também os números do Ministério da Educação tinham mostrado uma diminuição dos estudantes inscritos nas provas finais do ensino secundário. Esta temporada de exames nacionais contou com menos 2000 estudantes inscritos que em 2017.

Guerreiro admite que os resultados dos exames nacionais "possam ter tido um impacto" negativo na intenção dos alunos de prosseguir para o ensino superior.