A União Zoófila (UZ), associação que cuida de cerca de 500 cães e quase 200 gatos abandonados e maltratados, garante não ter ração para mais que três dias e culpa as grandes superfícies que têm vindo a travar as campanhas de recolha de alimentos. Em comunicado, a associação explica que propriedade dos grupos Sonae (Continente) e Auchan (Jumbo) na zona de Lisboa, que por norma abriam as portas à União Zoófila para a realização das campanhas de angariação, têm vindo a travar estas acções. "Os armazéns de ração da União Zoófila continuaram a esvaziar-se. Neste momento estão praticamente vazios", denuncia a UZ.À SÁBADO, a responsável pelas finanças da UZ, Lurdes Pimenta, lamenta que a não cooperação dos hipermercados "acrescente dificuldade ao que já é difícil".

"Foi em 2016. O Continente desmarcou, de uma assentada, todas as acções planeadas para esse ano. Nenhuma das quatro campanhas previstas foi realizada", denunciou a UZ, explicando que "questionados os responsáveis com os quais até então havíamos lidado sobre o motivo de tal, para a União Zoófila, hecatombe, responderam-nos que havia ocorrido mudança de chefia no departamento e que, a partir daquela altura, a relação com as associações com animais a seu cargo também sofreria alterações, pelo que a relação com a União Zoófila ficaria suspensa". Apenas em 2017, "depois de muita insistência", a associação conseguiu regressar a este hipermercado. "Contudo, passou a limitar tal presença a duas acções por ano", revela.



Também o grupo Auchan, "designadamente no Jumbo de Alfragide", que acolhia as campanhas da associação, limitou a presença dos voluntários da UZ no início de 2018. "Questionados a propósito, responderam aqueles com quem há anos lidávamos que o planeamento passava a ser coordenado pela central e que, no máximo, a União Zoófila poderia organizar campanhas duas vezes por ano, claramente abaixo das atrás mencionadas necessidades dos animais ao seu cuidado e daquilo a que o Jumbo de Alfragide nos habituara", conta a associação, referindo que apenas foi autorizada a marcar presença no Jumbo de Alfragide uma vez. "Confrontados com o facto de assim, sem outra explicação, deixarem à míngua 700 animais abandonados, sugeriram os referidos responsáveis que a União Zoófila pedisse ajuda à Animalife, de maneira a evitar a total carência".

A direcção da União Zoófila lamenta "que a porta dos dois hipermercados de Lisboa a que acedia se tenha vindo progressivamente a fechar até nada mais restar do que uma pequena fresta, que compromete a sobrevivência com dignidade dos animais ao seu cuidado".



"Diante do fechamento da porta dos hipermercados Continente e Jumbo e do entendimento - não sabemos alicerçado em que argumentos, que parece ser o de quem os gere - de que a Animalife fornece a União Zoófila, contactou a Direcção da União Zoófila a Direcção da Animalife, averiguando da possibilidade de assim ser efectivamente", explica a associação. No entanto, e apesar de a direcção da Animalife ter manifestado "compreensão e apoio" à UZ, mostrou também "total incapacidade de responder às necessidades dos 700 animais que a União Zoófila protege". No Continente, onde a UZ habitualmente fazia quatro recolhas por ano, fez apenas duas. No Jumbo, uma.