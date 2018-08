Protecção Civil revela que incêndio mantém uma frente activa. Os dois fogos de Bragança já se encontram em fase de conclusão.

Uma semana depois, o incêndio que lavra em Monchique continua a consumir hectares de terreno. Às 07h00 desta sexta-feira, a Protecção Civil indicava que estavam 1371 operacionais no terreno, ajudados por 442 meios terrestres e um meio aéreo. O fogo, segundo o mesmo organismo, mantém uma "frente activa". As chamas que atingem o distrito de Faro são uma das cinco ocorrências registadas pela ANPC à mesma hora: duas activas e três em fase de conclusão, onde se incluem os dois incêndios registados em Bragança.



Na última conferência de imprensa de balanço, realizada na quinta-feira à noite, a 2.ª comandante operacional nacional da Protecção Civil, Patrícia Gaspar, disse que o incêndio estava "globalmente estabilizado".



O incêndio rural deflagrou na sexta-feira à tarde em Monchique, no distrito de Faro, e atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afectado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).



De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, as chamas já consumiram cerca de 27 mil hectares. Em 2003, um grande incêndio destruiu cerca de 41 mil hectares nos concelhos de Monchique, Portimão, Aljezur e Lagos.



Na terça-feira, ao quinto dia de incêndio, as operações passaram a ter coordenação nacional, na dependência directa do comandante nacional da Protecção Civil, depois de terem estado sob a gestão do comando distrital.



