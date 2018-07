Uma pessoa morreu afogada e quatro foram salvas em praia de Espinho

Os cinco membros desta família, incluindo dois menores, foram arrastados para uma zona perigosa no momento em que estavam a tomar banho, sendo arrastados. A praia não é vigiada.

Um homem de 44 anos morreu esta manhã de domingo, na praia do Bairro dos Pescadores, em Espinho.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o óbito foi declarado por volta das12h05, no local, depois da equipa de socorro tentar reanimar o homem durante cerca de 30 minutos, uma vez que se encontrava em paragemcardirespiratória.



Os cinco membros desta família, oriunda de Paredes, foram arrastadas para uma zona perigosa deste mar no momento em que estavam a tomar banho, sendo arrastados. A praia não é vigiada.



O grupo era composto por mais um adulto, uma mulher de 40 anos e três menores, uma criança de dez e duas meninas de 14 e 16 anos, com sinais de hipotermia.



O corpo vai ser retirado e transportado para o Instituto de Medicina Legal pelas autoridades. No local estão os Bombeiros do concelho de Espinho e a Polícia Marítima.



O alerta foi dado às 11h20.