Mini-tornado em Faro e Olhão causou várias ocorrências.

Os ventos fortes e a chuva voltaram a provocar vários danos em todo o país, ao longo deste domingo. Uma mulher morreu depois de ter tentado atravessar uma ribeira de carro, em Castro Verde. A fonte da GNR de Beja indicou à agência Lusa que o corpo da vítima foi encontrado no interior do automóvel, quando a viatura foi removida da Ribeira de Terges e Cobres, na estrada que liga as povoações de Entradas e São Marcos da Atabueira.



Segundo a mesma fonte, a mulher, que tinha entre 60 e 70 anos, seguia no automóvel com o marido, com cerca de 70 anos, quando o veículo foi arrastado pela corrente da ribeira.

Neste concelho do distrito de Beja, dois veículos foram arrastados pela corrente da ribeira. Os ocupantes de um dos carros conseguiram sair pelo próprio pé, mas o casal que seguia no outro não. Um homem de 70 anos foi resgatado pela GNR com sinais de hipotermia, mas uma mulher continua desaparecida.

No Algarve, um mini-tornado atingiu as cidades de Faro e de Olhão, provocando várias ocorrências. O vento derrubou árvores, postes de electricidade, tendo, pelo menos, um caído na estrada, telhados, "placards" de publicidade e tapumes de obras perto de Lejana, junto a uma das entradas de Faro, com o Fórum Algarve a ser também atingido, confirmou à Lusa fonte da autarquia.





A freguesia do Montenegro, junto ao aeroporto da cidade, e a Estrada Nacional (EN) 125, onde se situam vários 'stands' de automóveis, foram atingidos pelo vento extremo.



Uma comunidade cigana de 100 pessoas residente em Faro, numa zona conhecida como Cerro do Bruxo, ficou desalojada. "Não será possível" àquela comunidade regressar ao local, devido aos "danos causados pelo tornado" nas estruturas precárias onde residem, construídas com madeira e telhas, indicou o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau. Mais duas pessoas ficaram desalojadas na freguesia do Montenegro.



Esta manhã um deslizamento de terras, devido à chuva dos últimos dias, levou ao descarrilamento de um comboio Intercidades na Linha da Beira Alta, perto de Mortágua.

Na madrugada de domingo, a Protecção Civil já tinha registado 28 ocorrências devido ao mau tempo. Os distritos de Coimbra e Lisboa foram os mais afectados.