Assunção Cristas chegou à sede do CDS pouco depois das seis, bom disposta e ao telefone, mas o tom da líder não se refletiu no ambiente no Largo do Caldas. A direcção centrista sabia que esta seria uma noite de nervos. Sem militantes, ou melhor, com dois militantes na sede praticamente à hora das primeiras projecções nas televisões, ainda não estava aparentemente definido quem seria o dirigente a reagir às informações iniciais. Até porque as informações que entretanto corriam nos bastidores não eram favoráveis ao partido.



À hora das previsões, na sala onde está a imprensa na sede do CDS, não havia dirigentes para ouvir as projecções no ecrã sintonizado na RTP. Cuja projecção dá 2 a oito deputados para o CDS e uma percentagem entre os 2,4 a 5%. Daí os cuidados na reacção: oito mandatos, sendo um mau resultado, poderá ser visto como de "resistência", os dois seriam o desastre absoluto.



A sondagem da RTP à boca das urnas - assim como outras - confirma aliás algum temor do partido, que já existia na campanha e que um centrista confirmou à SÁBADO na noite eleitoral, sobre o efeito de pulverização dos pequenos partidos no eleitorado potencial do CDS. Com o Il, Aliança e Chega a serem dados, numa ou noutra sondagem, como potencialmente elegendo deputados, na prática, sobram menos para o CDS.