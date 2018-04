Filipe Cardoso, uma das crianças alegadamente adoptada em Portugal de forma ilegal pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), há cerca de 20 anos, apresentou uma queixa-crime contra a jornalista da TVI Alexandra Borges, acusando-a de suborno.Segundo a queixa enviada ao Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, a que a Agência Lusa teve acesso, Filipe Cardoso alega que a jornalista Alexandra Borges, uma das autoras da reportagem da TVI "Segredo dos Deus", o tentou subornar e à sua mulher.A queixa deu entrada na sexta-feira, que foi aceite pelo Ministério Público (MP), tendo sido entregue à 5.ª secção do DIAP de Lisboa.Como provas, a defesa do jovem, actualmente a viver no Brasil, apresenta cópias de conversas telefónicas e mensagens trocadas com a jornalista.Contactada pela Lusa, Alexandra Borges desmentiu a tentativa de suborno, dizendo que se trata de uma difamação."O meu trabalho fala por mim", disse a jornalista.A reportagem da TVI denunciou, em Dezembro, uma alegada rede de adopções ilegais de crianças por parte da IURD.Posteriormente o Ministério Público (MP) abriu inquérito, que ainda decorre, sobre os procedimentos do MP no caso de crianças acolhidas num lar da IURD e que terão sido irregularmente encaminhadas para adopção.O autor da queixa é uma das crianças visadas na reportagem, hoje adulto e alegadamente roubado à mãe biológica e adoptado por Cristiane Cardoso, filha do bispo da IURD Edir Macedo.Os supostos crimes terão acontecido na década de 1990, com crianças levadas de um lar em Lisboa, que teria alimentado um esquema de adopções ilegais em benefício de famílias ligadas aquela igreja que moravam no Brasil e nos Estados Unidos.A IURD tem refutado as acusações de rapto e de um esquema de adopção ilegal de crianças portuguesas e considera-as fruto de "uma campanha difamatória e mentirosa".Hoje e sexta-feira, a TVI vai emitir mais dois episódios da referida reportagem.