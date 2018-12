Tiroteio em torneio de sueca faz um morto e três feridos

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas com gravidade na sequência de disparos numa competição de sueca na Associação Recreativa de Tuizendes.

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas com gravidade na sequência de disparos numa competição de sueca na Associação Recreativa de Tuizendes, freguesia de Torgueda, Vila Real, disse à Lusa fonte da GNR.



Na Associação estava a decorrer um torneio de cartas e terá havido um desentendimento entre o autor dos disparos e uma das vítimas.



O alarme foi dado às 22h17, disse a fonte da GNR de Vila Real, acrescentando que o autor dos disparos foi detido e que a GNR está a investigar se há mais algum atirador.



Por se tratar de uma ocorrência com armas de fogo a PJ também já foi informada.



Na página da Autoridade Nacional de Protecção Civil indica-se que estão no local 22 operacionais, auxiliados por 12 viaturas.