A colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo causou a morte a um dos ocupantes da mota, num acidente ocorrido na madrugada deste domingo em Palmela, no distrito de Setúbal, informou a GNR.De acordo com a mesma fonte, um homem, ocupante do motociclo, morreu já depois de ter sido encaminhado para o Hospital de Setúbal.O outro ocupante, um homem com cerca de 35 anos, também foi conduzido ao hospital, onde se mantinha em estado grave ao fim da manhã, acrescentou.A colisão ocorreu cerca das 02:30, na Estrada Nacional 252.Na sua área de fiscalização, a nível nacional, a GNR anunciou ter registado, entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, 64 acidentes, dos quais resultaram um morto, três feridos graves e 26 ligeiros.